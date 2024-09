A potencial queda nos lucros da FedEx sugere uma potencial desaceleração da economia

A corporação, frequentemente vista como um barômetro para a economia dos Estados Unidos e global pelos investidores, se concentra principalmente em atender às necessidades de clientes comerciais que transportam mercadorias para outras empresas. Por outro lado, os consumidores individuais, que contribuem significativamente para a atividade econômica dos EUA, ficam em segundo plano. De acordo com o CEO Rajesh Subramaniam, os envios do comércio eletrônico estão mostrando sinais de crescimento novamente.

No entanto, os clientes industriais preocupam a FedEx, levando a uma queda de 14% em suas ações (FDX) na sexta-feira.

Subramaniam reconheceu que a fraca economia industrial está impactando negativamente os volumes de negócio a negócio, além das expectativas, e exigindo ajustes. Ele também esclareceu que os envios relacionados à produção industrial geram a maior receita e lucros para a empresa.

A empresa afirmou que essa situação levou a uma diminuição da demanda por serviços prioritários, ao mesmo tempo em que aumentou a demanda por serviços adiados.

A FedEx, uma empresa fundada e prosperada na necessidade de entrega rápida de pacotes, tira seu nome dessa necessidade. À medida que o consumidor se torna mais consciente do custo, isso representa um desafio para a empresa.

Durante a ligação com os investidores, o CFO John Dietrich destacou as mudanças marcantes no deslocamento dos serviços prioritários para os adiados, apesar de manter que os volumes totais estavam geralmente robustos.

Os resultados abaixo do esperado foram relatados no dia seguinte ao anúncio da Reserva Federal de uma redução maior que o esperado da taxa de juros em meio ponto percentual para impulsionar a atividade econômica dos EUA. Subramaniam incorporou essa redução em seus comentários aos analistas.

"O tamanho das reduções da taxa do Fed ontem fala muito sobre o atual clima econômico", disse Subramaniam. "Não esperamos uma recuperação significativa no setor industrial pelo resto deste ano."

Em contrapartida, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou na quarta-feira que a redução da taxa visa apoiar o mercado de trabalho. "O mercado de trabalho continua forte, e nosso objetivo com a ação da política hoje é mantê-lo assim", disse Powell. "Em essência, o mesmo se aplica à economia dos EUA como um todo: ela está em um estado robusto, com uma taxa de crescimento estável, inflação em queda e um mercado de trabalho vibrante. Nossa principal meta é preservar essa situação."

Subramaniam expressou otimismo cauteloso de que a produção industrial possa melhorar ligeiramente no início de 2025. No entanto, ele enfatizou que, no momento, as expectativas de crescimento são contidas devido ao ambiente atual.

Inevitavelmente, a FedEx enfrentou despesas adicionais, principalmente relacionadas a salários.

As ações da FedEx haviam subido 21% no ano até a quinta-feira, antes da queda subsequente na sexta-feira.

Apesar do aumento da demanda por serviços adiados, a diminuição da demanda por serviços prioritários impacta negativamente a receita e os lucros da FedEx, já que eles obtêm os maiores lucros dos envios de negócio a negócio. A fraca economia industrial também contribui para a queda nos volumes de negócio a negócio, exigindo ajustes na estratégia da empresa.

