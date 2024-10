A potencial falência está a vir sobre nós, levantando questões sobre a crescente contribuição suplementar para assistência jurídica.

O sistema de seguro de cuidados de longa duração enfrenta atualmente uma crise financeira crítica. Segundo fontes de círculos da coalizão, o governo estima que o seguro pode não ser capaz de cobrir suas despesas já em fevereiro de 2023, caso nenhuma ação seja tomada. Estão em andamento negociações dentro da coalizão para discutir medidas de emergência para evitar a falência.

O aumento da taxa de contribuição de 0,2 ponto percentual, que as empresas de seguro saúde haviam previsto anteriormente, não é suficiente, segundo o governo, que estima a necessidade de 0,25 a 0,3 ponto percentual. Esta expectativa deve-se ao período esperado de formação do governo após as eleições federais no outono de 2025. Portanto, o aumento deve ser suficiente para durar até a primavera de 2025.

No momento, a taxa de contribuição geral do seguro de cuidados de longa duração é de 3,4%, enquanto indivíduos sem filhos pagam 4%. Famílias com mais de um filho com menos de 25 anos têm direito a reduções. Um aumento adicional de 0,3 ponto percentual na taxa de contribuição do seguro de cuidados de longa duração seguirá o aumento esperado de 0,7 ponto percentual nas contribuições do seguro saúde. Isso pode resultar em um aumento significativo das contribuições de segurança social no início de 2025, o que não é visto há mais de 20 anos.

Recentemente, uma opinião jurídica obrigou o governo federal a compensar integralmente o seguro de cuidados de longa duração pelos custos extras incorridos durante a pandemia do coronavírus. Este valor é estimado em bilhões. De acordo com a DAK-Gesundheit, uma das empresas de seguro saúde, tarefas como financiar testes do coronavírus ou pagar bônus de cuidado aos funcionários são responsabilidades sociais que deveriam ser cobertas por fundos tributários. De acordo com a DAK, as medidas mencionadas levaram a custos adicionais de cerca de 13 bilhões de euros para o seguro de cuidados de longa duração. No entanto, permanece incerto em que medida um reembolso aliviaria a situação financeira do seguro de cuidados de longa duração estatutário.

A pressão financeira sobre o sistema de seguro de cuidados de longa duração pode afetar a economia como um todo. Se o seguro não puder cobrir suas despesas, pode levar a um aumento da dívida pública, o que pode afetar o crescimento e a estabilidade econômica.

Dado o atual estado de crise financeira do sistema de seguro de cuidados de longa duração e a necessidade prevista de um aumento substancial das taxas de contribuição, o impacto econômico geral não deve ser ignorado.

