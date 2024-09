- A posição da Audi sobre o segundo condutor: antecipando uma resposta rápida

Audi precisa escolher seu segundo piloto para a equipe de Fórmula 1 o mais rápido possível, mas primeiro, eles precisam decidir se vão apostar em um jovem promissor ou em um piloto experiente, de acordo com o novo líder do projeto da marca, Mattia Binotto. Essa declaração foi feita no Grande Prêmio da Itália no domingo passado.

A Audi planeja competir na Fórmula 1 com sua própria equipe a partir de 2026, após a aquisição da equipe suíça Sauber. Já foi confirmado que Nico Hülkenberg, um piloto alemão de 37 anos, vai pilotar um dos dois carros Sauber no próximo ano e depois passar para a Audi.

A identidade do segundo piloto ainda está em aberto. Vários nomes estão sendo considerados, incluindo os de pilotos atuais como Valtteri Bottas (35) da Finlândia e Guanyu Zhou (25) da China, além de jovens promissores da Sauber ou Mick Schumacher (25). Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, vem tentando retornar à Fórmula 1 desde que deixou a Haas após as temporadas de 2021 e 2022 e ficou sem vaga.

Binotto disse que eles vão conversar com potenciais candidatos, mas ainda não há nenhuma decisão tomada. "Mas esperamos fazer isso em breve", acrescentou. A lista é supostamente longa.

O ex-chefe da equipe Ferrari, Binotto, junto com o CEO da Audi, Gernot Döllner, enfatizou durante uma mesa-redonda com a imprensa que o objetivo é se tornar uma equipe vencedora. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito, eles disseram, e é um projeto de longo prazo.

Recentes mudanças de pessoal, incluindo a chegada de Binotto e o anúncio de Jonathan Wheatley da Red Bull como chefe da equipe para 2026, foram feitas, e Döllner garantiu que o compromisso da Audi com a Fórmula 1 "nunca esteve em dúvida". O foco principal mudou no ano passado para como exactly o compromisso seria realizado e continuado.

Atualmente, a Sauber luta na parte de baixo do campeonato de construtores. Os dois pilotos ainda não marcaram nenhum ponto nesta temporada.

