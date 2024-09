A Ponte Carola de Dresden sofre um colapso parcial.

Durante as primeiras horas da madrugada, uma seção da ponte Carolabridge em Dresden mergulhou no rio Elba. As consequências deste incidente foram além da ponte, afetando a trilha para pedestres e ciclistas, assim como os trilhos do bonde. De acordo com um porta-voz da cidade, o trecho afetado tem aproximadamente 100 metros. Este infeliz evento levou a uma grave fuga de água fervente do lado da cidade velha da cabeceira da ponte.

A Autoridade de Transporte de Dresden garantiu que não havia bondes atravessando a ponte no momento do incidente, assegurando que não houve danos a passageiros ou veículos. Os bondes 3 e 7 geralmente cruzam a ponte a cada hora, mesmo durante a noite. A metade sul da ponte, que vai da rua Terrassenufer e uma parte do Elba, foi impactada. Rotas alternativas foram estabelecidas.

Infelizmente, este colapso também comprometeu duas linhas principais de fornecimento de aquecimento distrital, afetando toda a cidade. Um representante da cidade compartilhou que a água quente que escapou inundou partes da Terrassen Ufer.

A área foi isolada e as autoridades pedem ao público para evitar a área da ponte Carolabridge e não obstruir os serviços de emergência. A ponte serve como uma via crucial, conectando a Cidade Velha e a Cidade Nova em Dresden.

Outras obras de manutenção na ponte tiveram que ser adiadas devido ao incidente, incluindo a pintura agendada no lado sul. Incluindo moradores e empresas nas proximidades, muitas pessoas em Dresden agora estão sem uma fonte confiável de calor devido às linhas de aquecimento distrital danificadas.

