A polícia britânica prende 11 pessoas por abuso racista em linha após a final do Euro 2020

A Unidade de Policiamento do Futebol do Reino Unido (UKFPU) lançou uma investigação sobre crimes de ódio depois de terem sido dirigidos comentários racistas a alguns jogadores negros ingleses após o jogo de 11 de julho.

A unidade afirmou ter recebido mais de 600 denúncias de indivíduos, instituições de caridade, clubes e outras organizações. De acordo com a UKFPU, 207 dessas denúncias foram consideradas de natureza criminosa.

Das 207 mensagens consideradas criminosas, 123 contas pertenciam a indivíduos fora do Reino Unido e a polícia britânica diz que os pormenores destas contas estão a ser processados e transmitidos aos países relevantes para que estes actuem.

Até à data, verificou-se que 34 contas pertenciam ao Reino Unido e 11 dos seus titulares já foram detidos.

A barragem de abusos racistas nas redes sociais teve como alvo os jogadores ingleses Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, depois de terem falhado os penáltis no final da final do Euro 2020, no mês passado.

O abuso levou a uma condenação generalizada por parte da Federação Inglesa de Futebol, do treinador da equipa, Gareth Southgate, e do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Há pessoas que acreditam que podem esconder-se por detrás de um perfil nas redes sociais e escapar impunes a comentários tão abomináveis", afirmou o chefe do policiamento de futebol do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, Mark Roberts. "Eles precisam de pensar de novo".

Roberts afirmou que foi efectuado um "grande volume de trabalho" para identificar as 11 pessoas detidas.

"As complexidades da investigação de abusos nas redes sociais não podem ser subestimadas", acrescentou Roberts.

A Federação Inglesa de Futebol disse em comunicado que espera que "estas detenções funcionem como um claro impedimento para os autores de abusos online que acreditam que não haverá consequências no mundo real para as suas acções".

O comunicado da Federação Inglesa de Futebol também instou as empresas de comunicação social a tomarem medidas mais fortes para "erradicar" os abusos em linha e impedir os responsáveis de utilizarem as suas plataformas, apelando ao governo para acelerar a aprovação da nova legislação sobre danos em linha.

Fonte: edition.cnn.com