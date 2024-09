- A plataforma de mídia social apresenta recursos artísticos inovadores.

Não estamos todos já passado por isso? Quando estamos a carregar fotografias de férias, damos por nós que a mesma foto já foi feita milhares de vezes no Instagram. Para ajudar os utilizadores a tornarem os seus posts mais destacados, a plataforma acrescentou novas funcionalidades. Vejamos as últimas atualizações.

Novas Fontes, Movimentos e Adornos

O Instagram está a ampliar as ferramentas das Reels e das Histórias. Os utilizadores agora têm à disposição uma variedade de novos tipos de letra para escolher e podem animar o seu texto com efeitos diversos. Estas melhorias pretendem tornar mais simples a personalização do conteúdo pelos utilizadores.

Para ativar a nova funcionalidade de texto, clique no ícone de texto depois de selecionar uma foto da sua galeria de fotografias. Ao clicar no botão "Galeria" no canto superior direito do ecrã, pode mesmo adicionar mais imagens. Basta clicar no próprio adesivo para o transformar em retângulo, quadrado, círculo, coração ou estrela.

Texto e Adesivos para Fotografias e Slideshows

Outra funcionalidade notável é a possibilidade de adicionar texto e adesivos diretamente às fotografias e publicações de slideshow. Os utilizadores agora têm a liberdade de adicionar texto às suas imagens e colocar mais imagens como adesivos em cima. Estas funcionalidades abrem caminho para maior liberdade artística e novas vias de storytelling.

Limite Aumentado para Slideshows para Mais Conteúdo

O Instagram também aumentou o limite para publicações de slideshow para até 20 fotografias e vídeos. Esta ampliação dá aos utilizadores maior espaço para criar publicações mais aprofundadas e diversificadas, de acordo com o post oficial do blog da empresa. Independentemente do formato, os utilizadores agora têm mais oportunidades para expressar os seus pensamentos de forma mais íntima do que antes.

Depois de explorar as novas funcionalidades de texto, pode encontrar-se a criar publicações mais únicas no Instagram. Ao utilizar estas novas fontes e animações, pode ajudar as suas fotografias de férias a destacar-se nas redes sociais.

O limite ampliado para slideshows no Instagram permite mais conteúdo em uma única publicação, proporcionando mais oportunidades para contar uma história completa usando fotografias e vídeos, como referido no post oficial do blog da empresa.

