A partida: Brady e Rodgers falam mal até à vitória sobre Mahomes e Allen

Anunciado como uma batalha entre jovens estrelas e velhos veteranos, o tão esperado confronto no Wynn Golf Club foi até ao último buraco, com o três vezes MVP Rodgers a afundar o seu último putt para birdie e a vitória.

A competição de 12 buracos contou com a presença de multidões no "Jogo" pela primeira vez, com os jogadores equipados com microfones que lhes permitiam comunicar entre si e com os apresentadores da TNT, liderados pelo jornalista desportivo Ernie "E.J" Johnson.

A guerra psicológica travada na preparação para a sexta edição do evento intensificou-se ainda mais no campo, com o QB de Green Bay, Rodgers, a fazer uma última afirmação antes do tee-off: "Pensei que iam escolher jogadores de golfe competentes, mas depois vi o confronto".

Guerra de bolas

Os jogos mentais estenderam-se à escolha do equipamento dos jogadores, com Allen a exibir orgulhosamente a sua bola de golfe personalizada com a infame fotografia de Brady do NFL Scouting Combine de 2000.

Houve poucos momentos negros na distinta carreira do sete vezes vencedor da Super Bowl, mas Brady não escondeu o seu desdém pela fotografia. Quando, em abril, surgiram rumores sobre a possível aquisição do Twitter por Elon Musk, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers enviou um tweet a Musk perguntando se poderia apagar a fotografia assim que ele comprasse a plataforma de redes sociais.

No entanto, Brady veio preparado com uma bola personalizada, imprimindo na sua a imagem de um amigo familiar - o Troféu Lombardi.

Tendo sofrido uma derrota desoladora para os Kansas City Chiefs de Mahomes no jogo do Campeonato AFC de janeiro, Allen ainda não ganhou um anel, um facto que Brady assegurou que o quarterback dos Buffalo Bills estava ciente.

"Josh, já viste um destes?" brincou Brady, apresentando a bola a Allen. "Sabes o que é isto?"

Na véspera da competição, Mahomes admitiu a Andy Scholes, da CNN Sport, que esperava alguns nervos no primeiro tee, e os sinais pareciam ameaçadores desde o início, quando Brady e Rodgers fizeram os dois primeiros buracos para correr para uma liderança inicial.

"Vocês não estão surpreendidos com isto, pois não?" brincou Brady, embora Allen tenha sido rápido a responder com uma piada sobre o facto de os seus adversários mais velhos terem faltado às actividades organizadas da equipa (OTAs).

"Estes tipos são muito bons no golfe. É isso que acontece quando não se vai aos OTAs", disse Allen. "Passam o dia a jogar golfe".

'Ceifador'

Com uma condução e um putting impressionantes, Mahomes e Allen conseguiram uma reviravolta que os levou a empatar a competição no quinto buraco, antes de chegarem à liderança pela primeira vez no oitavo.

A vitória da dupla mais velha no 10º buraco proporcionou um final em grande estilo, embora, segundo Mahomes, este tenha sido sempre o plano.

Ao falar com o pivot da TNT, Johnson, enquanto conduzia o seu buggy para o tee seguinte, Mahomes disse: "Ernie, eu disse-te há pouco que íamos fazer uma boa televisão.

"Eu e o Josh deixámo-los voltar ao jogo muito rapidamente para podermos acabar aqui no final."

Apelidado de "Grim Reaper" pelo treinador dos Chiefs, Andy Reid, devido à sua capacidade de ajudar a sua equipa a ultrapassar momentos difíceis, Mahomes não é estranho a aparecer no momento da morte.

Infelizmente para ele, Rodgers e Brady também não. Depois de ter feito um birdie no 11º buraco, Rodgers repetiu a proeza no último para garantir a vitória, festejando com um aplauso enquanto a bola ainda rolava em direção à taça.

"Muito bom, que putt. Boa partida, grandalhão, excelente trabalho", disse Brady ao seu colega de equipa.

O triunfo viu Brady conquistar a sua primeira vitória no "The Match" depois de duas derrotas consecutivas, enquanto Rodgers somou a segunda vitória consecutiva depois de ter derrotado o seu colega de equipa no evento do ano passado.

E, apesar de um dia repleto de "trash talk", no final, os quatro competidores apertaram as mãos.

Fonte: edition.cnn.com