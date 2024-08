A OpenAI aspira a garantir uma avaliação de impressionantes 100 mil milhões de dólares.

Para garantir financiamento adicional, o inovador por trás do ChatGPT estimou o valor de sua empresa em impressionantes $100 bilhões, de acordo com fontes da mídia. Até agora, a OpenAI tem se apoiado principalmente na Microsoft para seu crescimento financeiro, com o gigante da tecnologia tendo contribuído com mais de $10 bilhões. Neste próximo round de financiamento, o principal investidor Thrive Capital é relatado como contribuindo com $1 bilhão, de acordo com diversos relatórios, incluindo o "Wall Street Journal". A Microsoft também é relatada como planejando outro investimento, embora os termos possam ainda estar sujeitos a alterações, como sugerido pelo serviço financeiro do Bloomberg.

A avaliação nestes rounds de financiamento geralmente depende da porção da empresa que os investidores recebem em troca de seu investimento. Empresas como a Facebook e várias outras startups já alcançaram avaliações comparáveis antes de ir a público. No entanto, muitas startups não conseguiram sustentar suas avaliações de bilhões de dólares a longo prazo.

A Competição de AI de Bilhões de Dólares

O ChatGPT fez manchetes como o chatbot de IA que acendeu o interesse pela inteligência artificial há mais de um ano. Esses programas de IA são criados alimentando-os com grandes quantidades de dados, permitindo-lhes gerar texto em um nível humano, compor código de computador e resumir informações. O conceito subjacente gira em torno de adivinhar a próxima palavra em uma sentença com base no contexto.

Os últimos anos testemunharam uma feroz competição de IA em Silicon Valley. O desenvolvimento de tal software requer recursos de computação substanciais e pode facilmente consumir bilhões. Atualmente, gigantes da tecnologia como Google e Meta (antiga Facebook) têm os meios financeiros para investir pesadamente em seus modelos de IA. Simultaneamente, esses gigantes da tecnologia também estão apoiando várias startups. Por exemplo, a Anthropic, uma das principais concorrentes da OpenAI, apresentada no chatbot Claude, recebeu apoio do Google, Amazon e de outros players importantes.

O sucesso do ChatGPT e de outros chatbots de IA em garantir tais altas avaliações tornou a economia dependente de avanços tecnológicos. Além disso, o alto investimento necessário para desenvolver e manter esses modelos de IA colocou uma pressão financeira em muitas empresas, potencialmente levando a desafios para manter suas avaliações de bilhões de dólares a longo prazo.

