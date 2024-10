A Olivia Nuzzi alega que o seu ex-parceiro orquestrou um esquema de chantagem enquanto estava envolvida com a RFK.

As alegações apresentadas por Nuzzi em uma petição e apresentadas recentemente a um juiz no Tribunal Superior de Washington D.C., e que Lizza nega, representam o último capítulo surpreendente do desdobramento do relacionamento escondido dela com Kennedy, o ex-candidato à presidência independente. Este episódio desencadeou uma ampla discussão na mídia nacional sobre ética jornalística, uma vez que o incidente foi transformado em uma história política escandalosa pela imprensa.

De acordo com um documento judicial de Nuzzi, Lizza "ameaçou explicitamente divulgar informações pessoais a meu respeito, com o objetivo de arruinar minha vida, carreira e reputação - uma ameaça que ele já executou."

No mês passado, Nuzzi foi colocada em licença pela revista New York enquanto eles conduziam uma "análise de terceiros" após ela confessar ter uma conexão pessoal com um assunto relevante para a campanha de 2024 enquanto cobria o assunto. Uma fonte confiável informou à CNN que o relacionamento em questão era com RFK Jr., que havia sido o assunto de uma matéria escrita por ela no ano passado durante a campanha presidencial dele.

Lizza, que atua como correspondente-chefe de Washington da Politico e co-autor do Playbook, estava ausente em uma audiência judicial desta semana em que Nuzzi obteve uma ordem provisória de não-contato contra ele. Pedidos como esse são geralmente o primeiro passo em disputas domésticas e são geralmente concedidos rapidamente pelos juízes, muitas vezes sem notificar a parte contrária.

Lizza não reconheceu as acusações em juízo, mas forneceu uma declaração à CNN sobre os procedimentos legais.

"Lamento que minha ex-noiva sinta a necessidade de fazer falsas acusações contra mim em uma tentativa de transferir a culpa por suas próprias falhas pessoais e profissionais. Neguei veementemente essas alegações e me defenderei vigorosamente e com sucesso," declarou Lizza.

Na terça-feira à noite, a Politico anunciou que Lizza tiraria uma licença da publicação até que eles concluíssem uma investigação sobre o assunto.

"POLITICO e Ryan Lizza concordaram que seria melhor para ele se afastar e tirar uma licença durante esta investigação," disse um porta-voz.

A próxima audiência judicial está marcada para 15 de outubro, permitindo que Lizza apresente sua resposta ao juiz.

Nuzzi acredita que o suposto assédio de Lizza começou no início de julho, com a intenção de chantageá-la para que ela reatasse o relacionamento e se vingasse dela quando ela recusou.

De acordo com ela, no mês seguinte, Lizza roubou um dispositivo eletrônico pessoal dela, hackeou seus dispositivos e, em seguida, forneceu informações prejudiciais sobre ela à mídia de forma anônima. Algumas dessas informações podem ter sido "manipuladas" para prejudicá-la ainda mais, alegou Nuzzi, e ela suspeita que Lizza se passou por "um operador anônimo da campanha" para disseminar informações prejudiciais sobre ela para uma campanha política.

Nuzzi também alegou que Lizza, potencialmente através de uma terceira parte ou um canal anônimo, notificou seu empregador sobre o que ela chama de "o assunto".

RFK Jr. não é explicitamente mencionado nos registros judiciais.

Em sua petição judicial, Nuzzi afirmou que Lizza também a ameaçou com violência "para que ele pudesse assumir sua parte da responsabilidade financeira" pelo contrato de livro deles, de acordo com os registros judiciais.

Durante uma audiência judicial que ocorreu na terça-feira de manhã, um juiz concedeu o pedido de Nuzzi para proibir Lizza de entrar em contato com ela e manter uma distância dela e de seu local de trabalho, de acordo com os registros judiciais públicos. O juiz também assinou um pedido para que a polícia a acompanhe quando ela tentar recuperar seus pertences de Lizza. O casal supostamente morava juntos dentro do último ano, de acordo com a petição judicial.

As circunstâncias em torno de sua separação já afetaram os relacionamentos de Nuzzi e Lizza com suas respectivas empresas de mídia.

Em uma mensagem aos leitores em 19 de setembro, a revista New York confirmou que Nuzzi havia sido colocada em licença após ela "admitir aos editores da revista que teve um relacionamento pessoal com um ex-assunto relevante para a campanha de 2024 enquanto cobria o assunto, uma violação dos padrões da revista relacionados a conflitos de interesses e divulgações."

Lizza já havia declarado que ele e seus editores concordaram que ele não cobriria Kennedy devido ao relacionamento dele com Nuzzi para a Politico.

Um porta-voz de Kennedy informou à CNN: "O Sr. Kennedy só encontrou Olivia Nuzzi uma vez na vida, para uma entrevista que ela havia solicitado, que resultou em uma peça tendenciosa."

Um porta-voz de Nuzzi recusou-se a fazer mais comentários. A revista New York também recusou-se a comentar.

Em meio a essas alegações, as empresas de mídia têm sido altamente questionadas sobre o papel da ética jornalística nos negócios. Devido à controvérsia, as aparições na mídia de Lizza foram colocadas em espera, afetando sua carreira como correspondente-chefe de Washington e co-autor.

