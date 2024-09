"A obsessão febril do FC Bayern se apodera do 'Wusiala'"

Bayern de Munique já fechou sua janela de transferências para a temporada, mas já está olhando para o futuro, com o futuro de Jamal Musiala sendo um ponto focal importante. Florian Wirtz e um jogador de Leipzig também estão sendo considerados.

Musiala e Wirtz podem estar brilhando juntos no Bayern de Munique em breve. Isso não é apenas um sonho ou uma esperança, mas uma possibilidade que pode se tornar realidade em breve. "Eu já posso visualizar isso", disse o treinador da seleção alemã, Julian Nagelsmann, com um sorriso, "mas vai custar caro". Já há rumores sobre um futuro glorioso para "Wusiala" em Munique.

A prioridade número um do Bayern é garantir uma extensão antecipada do contrato de Jamal Musiala. Após retornar à seleção nacional, novas negociações estão planejadas. "Estamos sempre em contato. Ele deve se tornar uma cara do FC Bayern no futuro", disse o diretor esportivo, Max Eberl, à "Sport Bild", acrescentando: "Sua jornada no FC Bayern está longe do fim. Ele quer vencer títulos, e isso também é o que queremos".

Contrato vitalício para Musiala em andamento?

Anteriormente, o presidente do clube, Herbert Hainer, também destacou a importância do jogador de 21 anos para o clube. Hainer até vislumbra um tipo de "contrato vitalício" para a jovem estrela. "Queremos fazer todo o possível para prendê-lo a longo prazo. Em minha opinião, ele poderia ser o segundo Thomas Müller no Bayern e jogar aqui pelos próximos 20 anos".

O contrato de Musiala expira em 2026. O Real Madrid e o Manchester City já têm o jogador ofensivo, cujo valor de mercado é de 130 milhões de euros, em sua lista de observação. Não é surpresa, de acordo com Eberl, "Jamal é um jogador como poucos. Depois de quase todos os jogos, seus companheiros de equipe o elogiam - é um prazer jogar ao lado dele e é um prazer assisti-lo".

A Inglaterra poderia ser uma opção tentadora para o mago alto. Ele passou a maior parte de sua infância como futebolista em academias da Premier League inglesa, primeiro brevemente no FC Southampton e depois por mais de oito anos no agora caótico FC Chelsea. Ele também representou as seleções de base da Inglaterra.

Matthäus pede ao Bayern para manter Musiala

O recordista alemão, Lothar Matthäus, vê Musiala como uma das caras do futebol alemão. "Eu gosto de assisti-lo quase tanto quanto o Messi em sua melhor fase". Ele, portanto, pediu ao Bayern para "absolutamente" fazer tudo para manter Musiala. Matthäus também traz Wirtz de volta à conversa. O Bayern poderia potencialmente usar Wirtz como moeda de troca nas negociações com Musiala, ele sugeriu.

A ideia não é tão longeva, já que o presidente honorário, Uli Hoeneß, já expressou repetidamente seu desejo de trazer o jogador cobiçado do Leverkusen para Munique. O contrato de Wirtz expira em 2027, com um valor de mercado de 130 milhões de euros, como o de Musiala. De acordo com a "Sport Bild", Hoeneß já teria se encontrado com os pais de Wirtz, Karin e Hans, em Tegernsee.

Leroy Sané é um fator chave para títulos

Mas Musiala e Wirtz não são os únicos grandes assuntos de pessoal que Munique está considerando no momento, com um olho no futuro brilhante. O Xavi Simons de Leipzig está de volta à mira do Bayern para o próximo verão. Além disso, estão previstas conversas em breve com Leroy Sané e o capitão da DFB, Joshua Kimmich, cujos contratos expiram em 2025.

"Sabemos todos: ele é um fator na conquista de títulos", disse Eberl sobre Sané. Hainer, por outro lado, apoiou Kimmich, "Eu ficaria muito feliz se Jo encerrasse sua carreira no FC Bayern, mas não no ano que vem, mas em muitos e muitos anos". Assim como Jamal Musiala.

Leia também: