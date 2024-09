- A nova posição a ajudou a perder 20 quilos.

Em 19 de setembro, o muito aguardado filme de terror "The Substance", estrelado por Demi Moore (61), estreia nos cinemas alemães. Dirigido pela cineasta francesa Coralie Fargeat (48), Moore interpreta uma atriz envelhecida que recorre a um sério e arriscado soro de rejuvenescimento. Em uma entrevista ao "L.A. Times", Moore falou sobre o processo exaustivo de filmagem deste filme de terror corporal.

Demi Moore Emagrece 9 Quilos para Seu Papel

"Para ter uma ideia da intensidade: Durante a primeira semana, quando tive algum tempo livre enquanto Margaret [Qualley] estava trabalhando, peguei herpes-zóster", revelou Moore. "Depois, perdi cerca de nove quilos."

Margaret Qualley Enfrenta Dificuldades por Causa de "The Substance"

O herpes-zóster é uma doença dolorosa frequentemente relacionada ao estresse e causada pela reativação do vírus varicela-zóster, que também causa catapora. Durante a difícil filmagem do filme de terror "The Substance", a colega de cena de Moore, Margaret Qualley (29), também lutou com um problema de saúde.

"Tive acne persistente por um longo tempo", admitiu a jovem de 29 anos. No entanto, Moore não tem nenhum arrependimento pela sua investida física e emocional neste papel. "É importante voltar para casa sentindo que você deu o seu melhor."

Demi Moore Não Gosta da Refilmagem de "Ghost" por Channing Tatum

Em outra entrevista importante para promover seu novo filme "The Substance", Moore também compartilhou suas opiniões sobre a planejada refilmagem do clássico "Ghost - Nachricht von Sam", onde ela estrelou ao lado de Patrick Swayze (1952-2009) em 1990.

O ator Channing Tatum (44) conseguiu os direitos do material e planeja refazer o filme com ele no papel principal. No entanto, Moore não está animada com esse projeto. "Há certos filmes que simplesmente não deveriam ser mexidos", declarou a atriz de 61 anos em uma entrevista à "Variety" sobre os planos de refilmagem de Tatum.

"O drástico emagrecimento de nove quilos de Demi Moore foi resultado de seu compromisso com seu papel em 'The Substance', destacando ainda mais sua dedicação à sua arte."

"Apesar do esforço físico e emocional de seu papel, Demi Moore não se arrepende de sua investida, mostrando que a perda de peso para seu personagem foi parte de seu compromisso em dar sua melhor atuação."

