A Noruega experimenta uma mudança: mais veículos elétricos nas estradas do que os veículos tradicionais a gasolina

Noruega marca uma conquista significativa na indústria automobilística: pela primeira vez, há mais carros elétricos nas estradas do que carros a gasolina. Este feito notável é em parte devido a políticas fiscais favoráveis. Profissionais preveem que a Noruega se tornará a nação de carros elétricos líder do mundo.

De acordo com a Administração Norueguesa de Estradas Públicas (NPRA), a Noruega agora tem mais de 2,8 milhões de veículos, com 754.303 sendo 100% elétricos e 753.905 dependentes de gasolina. Embora motores a diesel ainda liderem com quase um milhão de veículos, sua popularidade está diminuindo rapidamente.

"Isso é pioneiro", disse Øyvind Solberg Thorsen, chefe da NPRA. "Uma conquista que poucos teriam imaginado há uma década". A Noruega parece estar em um ritmo acelerado para se tornar "o primeiro país do planeta onde os carros elétricos dominam a frota de veículos".

A Noruega está prestes a cumprir sua ambição de admitir apenas novos veículos 100% elétricos em seu registro de veículos no próximo ano. Em agosto, os carros elétricos representaram uma impressionante taxa de 94,3% das novas matrículas de veículos. O aumento dos veículos elétricos na Noruega pode ser atribuído, em parte, a políticas fiscais altamente vantajosas que os tornam uma opção competitiva em comparação com seus equivalentes a gasolina e híbridos.

Interesse menor na Alemanha

Na UE, os veículos elétricos representam apenas 12,5% das novas matrículas de veículos neste ano, com essa figura diminuindo desde o final de 2023 - principalmente devido às fracas vendas de carros elétricos na Alemanha.

Na Alemanha, as subvenções estatais para carros elétricos, até 4.500 euros para a compra de um novo carro, terminaram em 2023. Desde então, as matrículas de carros elétricos caíram dramaticamente: por exemplo, em agosto, elas caíram 68,8% em comparação com o ano anterior.

O governo alemão agora visa aumentar as vendas de carros elétricos através de benefícios fiscais para empresas com veículos elétricos. As empresas poderão depreciar seus veículos elétricos corporativos a uma taxa mais rápida, enquanto são propostas taxas fiscais mais baixas para modelos elétricos mais caros. A indústria automobilística também defende uma expansão mais rápida da infraestrutura de carregamento e preços mais baixos da eletricidade.

A transição econômica para veículos elétricos na Noruega resultou em economias significativas nos custos de combustível para muitas famílias. De acordo com um relatório da Agência Ambiental Norueguesa, os proprietários de carros elétricos na Noruega economizam uma média de NOK 300.000 em um período de 10 anos em comparação com aqueles que dirigem carros a gasolina.

Dado o sucesso da eletrificação de sua frota de veículos, o impacto econômico positivo da Noruega na indústria automobilística é esperado para continuar, potencialmente atraindo mais fabricantes de automóveis estrangeiros a investir em suas fábricas de veículos elétricos.

