- A noite de Munique da família Jackson encontra qualidade de áudio insatisfatória.

Este deveria ser um evento cheio de diversão, luxuoso, animado e repleto de nostalgia dos gloriosos dias do Jackson Five. "Nosso objetivo é unir todos em camaradagem e tranquilidade", Marlon, Tito e Jackie Jackson haviam declarado antes de seu único concerto na Alemanha em Munich. Eles haviam graçado o palco lá em 1972, ainda acompanhados por seus irmãos Jermaine e o futuro Rei do Pop, Michael. Cinquenta anos depois, os fãs estavam ansiosos para balançar e desfrutar de algumas músicas animadas em uma terça-feira no Circus Krone. Infelizmente, muitas expectativas foram frustradas.

A lista de músicas, os elegantes ternos brilhantes e os passos familiares - tudo estava perfeito. Era quase incrível que homens com mais de 70 anos estavam performando, eles executaram os movimentos com tanta elegância. Taryll, filho de Tito, também se encaixou perfeitamente, ao se juntar aos The Jacksons.

No entanto, havia um grande problema - o sistema de som. Altos falantes gigantescos latiam um baixo ensurdecedor, criando um cenário de sons ensurdecedores. Os artistas tentaram bravamente cantar contra ele, mas suas vozes foram consistentemente afogadas no caos de sons. Até mesmo músicas mais suaves como a bem conhecida e etérea "I'll Be There" foram engolidas pelo choque irritante.

Os Jacksons encapsulam uma mistura de soul, pop, funk e rhythm and blues. Na década de 60, os irmãos começaram sua jornada musical, inicialmente Jackie, Jermaine e Tito. Com Michael e Marlon, eles se transformaram no Jackson Five e assinaram um contrato com o renomado selo de soul Motown em 1969, inicialmente sob a tutela da rainha do soul Diana Ross. Seu primeiro single, "I Want You Back", foi um sucesso.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos, eles se tornaram uma das bandas mais bem-sucedidas da história do pop, enquanto Michael Jackson iniciava sua carreira solo e alcançava a fama global.

Apesar do sistema de som defeituoso, os fãs ainda balançavam animadamente ao ritmo de ['Música'] como "I Want You Back" e "ABC". Independentemente da perturbação do barulho, o encanto duradouro da ['Música'] dos Jacksons reacendeu a nostalgia entre seus dedicados seguidores.

