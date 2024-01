A NFL recorda aos jogadores que devem apresentar-se "claramente" como receptores elegíveis após a polémica decisão da arbitragem que pôs fim ao jogo Lions-Cowboys

Nos últimos segundos do jogo da semana 17 no AT&T Stadium, uma conversão tardia de dois pontos que teria dado ao Detroit uma vantagem de um ponto e, provavelmente, uma impressionante vitória na estrada, foi anulada depois de os árbitros terem considerado que o defesa ofensivo Taylor Decker - que usa o nº 68 - não era um recetor elegível quando apanhou um passe do quarterback Jared Goff.

Mais duas tentativas de conversão de dois pontos não tiveram sucesso e os Lions acabaram por perder por 20-19.

De acordo com o árbitro Brad Allen, no relatório posterior, o jogador de linha ofensiva dos Lions, Dan Skipper - que tem o número 70 - foi considerado um recetor elegível, e não Decker. Decker disse aos jornalistas após o jogo que tinha dito a Allen que estava a apresentar-se como um recetor elegível.

A decisão deixou os Lions perplexos, com o treinador principal Dan Campbell a explicar aos jornalistas que tinha falado com os responsáveis antes do jogo sobre a forma como a equipa se iria alinhar na jogada.

"Expliquei tudo antes do jogo. ESTÁ BEM? Eu fiz isso. O 70 comunicou, o 68 não. Atirámo-la para o 68. Foi essa a explicação", disse um frustrado Campbell.

Na terça-feira, a liga enviou um vídeo a todas as equipas, recordando aos jogadores a importância de assinalarem claramente aos árbitros a sua elegibilidade como receptores, para evitar que este tipo de incidente aconteça no futuro.

"É da responsabilidade do jogador certificar-se de que a mudança de estatuto é claramente comunicada ao árbitro através de um sinal físico, com as mãos para cima e para baixo em frente ao peito, e comunicar ao árbitro a sua intenção de se apresentar como um recetor elegível", disse o vice-presidente sénior da NFL, Walt Anderson, no vídeo.

Na jogada polémica, Decker é visto a aproximar-se do árbitro Allen para se apresentar como elegível, mas dois outros defesas ofensivos - Skipper e Penei Sewell - também se aproximaram de Allen, numa tentativa de confundir a defesa dos Cowboys sobre quem seria o recetor elegível.

No vídeo, são feitas comparações entre a forma como Skipper - que está circulado - entra em campo para a tentativa de conversão de dois pontos e uma jogada semelhante no primeiro quarto do jogo.

De acordo com as regras da NFL, qualquer jogador ofensivo com os números 50-79 ou 90-99 pode alinhar como um recetor de passes elegível, mas o jogador tem de comunicar imediatamente ao árbitro a alteração do seu estatuto.

