A NFL é a rara coisa que une todos os americanos - democratas e republicanos

É isso que faz com que a NFL se destaque. Embora a NFL devesse talvez preocupar-se com os adeptos mais jovens, o futebol é de longe o desporto mais popular da América. É um desporto cuja popularidade ultrapassa as divisões políticas e raciais.

Veja-se as audiências do jogo dos Dallas Cowboys contra os San Francisco 49ers, a 16 de janeiro. Mais de 41 milhões de pessoas, em média, sintonizaram o jogo, enquanto 50 milhões viram os Cowboys perder com uma das jogadas mais atrozes de que me lembro. Tratava-se, evidentemente, apenas de um jogo da primeira ronda do playoff.

Para colocar esses 41 milhões em perspetiva, a transmissão televisiva mais bem cotada de 2021, não relacionada com o futebol, teve um pouco menos de 34 milhões de pessoas sintonizadas. Lembre-se de que o programa - a posse do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris - foi transmitido por mais de uma dúzia de canais.

E enquanto a maior parte da televisão está lutando para manter os espectadores na era do streaming, a NFL tem ganhado espectadores este ano. Ao longo de 2021, 75 dos 100 programas mais vistos foram jogos da NFL.

Mas isso não se trata apenas de classificações de televisão, é sobre o interesse em geral.

A NFL é rei nos EUA

Uma pesquisa Ipsos de 2021 perguntou aos adultos americanos se eles eram fãs de um esporte ou não. A maioria (51%) disse que era fã de futebol profissional.

Nenhum outro desporto (basebol profissional, basquetebol profissional, hóquei profissional, futebol profissional, basquetebol universitário ou futebol universitário) atingiu sequer a marca dos 40%. De facto, apenas o basebol profissional e o futebol universitário ultrapassaram os 30%.

Embora diferentes institutos de sondagem tenham encontrado diferentes níveis de apoio ao futebol profissional - dependendo da formulação da pergunta, entre outros factores - este é o desporto mais votado em todas as sondagens.

Além disso, não há sinais de que a popularidade do futebol profissional tenha diminuído quando se analisam as sondagens da Ipsos.

Em 2007, os mesmos 51% dos adultos americanos disseram ser fãs do futebol profissional.

Quando se aprofunda a questão, percebe-se porque é que a NFL se sai tão bem: é popular em todo o espetro político. Entre os democratas, 51% afirmaram ser fãs da NFL. Entre os republicanos, 50%. Uma maioria (55%) de independentes indicou ser fã da NFL.

O mesmo se pode verificar quando se analisam as pesquisas no Google. A NFL não é apenas a liga mais pesquisada na América, mas não há uma relação estatisticamente significativa com o nível de interesse de pesquisa por estado e como esse estado votou nas eleições de 2020.

Por outras palavras, os estados que o democrata Joe Biden venceu pesquisam tanto sobre a NFL como os estados que o republicano Donald Trump venceu. Este não é o caso de nenhuma outra grande liga desportiva na América: MLB, MLS, NBA ou NHL.

Isso pode ser surpreendente, dado o que ocorreu nos últimos cinco anos entre Trump e a NFL.

Trump criticou a NFL em 2017 após os jogadores se ajoelharem durante o hino nacional. Em 2020, Trump e seus aliados voltaram a perseguir a liga depois que mais jogadores se ajoelharam após o assassinato de George Floyd.

A liderança da NFL apoiou os protestos em 2020, enquanto não o fez em 2017. Talvez tenham percebido que Trump não estava a ter muito impacto.

Na verdade, assim como agora, pelo menos 50% dos democratas e republicanos eram fãs da NFL na pesquisa Ipsos de 2007.

Divisão racial na preferência pela NFL?

Também não parece que exista uma maior divisão racial entre os fãs da NFL do que existia antes de 2017.

Na sondagem da Ipsos, 51% dos adultos brancos afirmaram ser adeptos da NFL, o que é igual ao valor global. Os adultos negros eram um pouco mais propensos a ser fãs da NFL, com 62%, embora no grande esquema isso seja uma divisão racial muito menor do que vemos em muitas questões na América. Por exemplo, os adultos negros tinham cerca de 40 pontos mais probabilidades de dizer que eram adeptos da NBA do que os adultos brancos.

Quando a Ipsos fez a pergunta sobre a preferência por futebol profissional em 2007, 54% dos adultos brancos disseram ser fãs da NFL. Este valor está bem dentro da margem de erro da sondagem Ipsos de 2021.

Se há um sinal de alerta para a NFL, é como os jovens se sentem em relação à liga. O receio de concussões pode estar a contribuir para o facto de cerca de 100 000 rapazes do ensino secundário terem jogado menos futebol no final da década de 2010 do que no início da década.

O futebol continua a ser um desporto de topo para os alunos do ensino secundário, de acordo com os dados da Federação Nacional das Associações de Escolas Secundárias Estaduais, mas a sua vantagem sobre outros desportos está a diminuir.

O futebol é o desporto favorito do mundo. Mesmo com estudos que demonstram que as pessoas devem temer as concussões no futebol, este desporto tem vindo a ganhar terreno ao futebol.

O futebol masculino do ensino secundário registou um aumento de participação de quase 70.000 pessoas ao longo da década de 2010. O futebol feminino registou um aumento de 40 000 participantes ao longo desse período.

O futebol continuou a ter pouco mais de um milhão de participantes no ensino secundário, em comparação com cerca de 459 000 rapazes e 394 000 raparigas (num total de cerca de 850 000) que jogam futebol. Isto significa que a diferença entre jogadores de futebol e de futebol americano no liceu diminuiu de cerca de 360 000 para cerca de 155 000 ao longo da década.

Há alguns sinais de que este fenómeno se está a repercutir no gosto pelos desportos profissionais.

A maioria dos adultos com menos de 30 anos (56%) que participaram na sondagem da Ipsos afirmou não ser fã da NFL. Esta percentagem é 15 pontos mais elevada do que a dos adultos com 70 anos ou mais, dos quais apenas 41% disseram não ser fãs.

O futebol profissional, por outro lado, viu a percentagem de adeptos aumentar dois dígitos ao longo da década de 2010 nas sondagens Gallup.

Dito isto, não devemos exagerar os problemas do futebol. Continua a ser o desporto americano mais popular por uma larga margem. E, embora um desporto como o futebol americano possa estar a ganhar terreno, os adultos americanos têm cerca de 30 pontos percentuais mais probabilidades de serem adeptos do futebol americano do que do futebol em todas as sondagens.

O futebol americano - e a NFL - não parece estar em risco de ser ultrapassado por outro desporto em termos de popularidade tão cedo.

Fonte: edition.cnn.com