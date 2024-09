- A NFL começa, quando é que a Taylor Swift volta a ser o centro das atenções?

A temporada da NFL está de volta à ação! Ela começa nas primeiras horas da madrugada de quinta-feira, especificamente às 2h20 CEST/RTL, marcando o início dos meses mais cobiçados pelos fãs de futebol. Este jogo inaugural acontecerá no Arrowhead Stadium em Kansas City, com a participação dos Kansas City Chiefs, liderados pelas estrelas Patrick Mahomes e Travis Kelce. Eles buscam fazer história ao se tornarem a primeira equipe a vencer o Super Bowl três anos consecutivos, após conquistarem vitórias em 2023 e 2024.

Quais são os favoritos ao título?

Os Chiefs, que conquistaram a glória do Super Bowl em 2023 e 2024, buscam estabelecer um novo recorde ao conquistar o troféu pela terceira vez consecutiva. Eles montaram uma equipe forte, semelhante à da temporada passada, colocando-os no topo da lista dos favoritos ao título. Outros grandes contendores incluem os San Francisco 49ers, que perderam a chance de vencer o Super Bowl no ano passado, os Detroit Lions liderados por Amon-Ra St. Brown, Baltimore com Lamar Jackson no comando, e os Philadelphia Eagles, que perderam para os Chiefs em 2023.

Quais jogadores alemães devemos ficar de olho nesta temporada?

Três jogadores alemães garantiram suas vagas nas equipes de 53 jogadores de seus respectivos times. Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), Brandon Coleman (Washington Commanders) e Jakob Johnson (New York Giants) estão se preparando para deixar sua marca na temporada que vem. Ainda há muitas oportunidades para outros talentos alemães brilharem no campo, com Equanimeous St. Brown (New Orleans Saints), Marcel Dabo (Indianapolis Colts) e Kilian Zierer (Houston Texans) assinando contratos com as equipes de treinamento de seus times, o que pode levar a uma convocação para as equipes do dia do jogo.

Quem merece atenção nesta temporada?

Amon-Ra St. Brown se destacou em sua terceira temporada com os Detroit Lions, atualmente classificado entre os melhores receptores de passe da liga. Esse desempenho impressionante lhe rendeu até mesmo uma participação no documentário da Netflix "Receiver", ao lado de nomes como Deebo Samuel e George Kittle (San Francisco 49ers), Davante Adams (Las Vegas Raiders) e Justin Jefferson (Minnesota Vikings). Outros desenvolvimentos notáveis incluem a aguardada passagem de Aaron Rodgers pelos New York Jets, após ter ficado de fora devido a uma lesão no jogo de estreia da temporada passada.

A NFL voltará à Alemanha?

Sim, a NFL fará sua terceira aparição consecutiva na Alemanha neste ano, com os New York Giants e os Carolina Panthers se enfrentando em Munique no dia 10 de novembro. Jakob Johnson até pode se tornar o primeiro jogador alemão a jogar um jogo da NFL no solo alemão, caso entre em campo pelos Giants.

Quando começam os playoffs?

Os playoffs começam com os Jogos Wild-Card no dia 12 de janeiro.

Onde será realizado o Super Bowl?

O Super Bowl LIX será realizado no dia 9 de fevereiro no Caesars Superdome, em Nova Orleans, sendo a décima primeira vez que a cidade sediará o evento e a oitava vez que ele ocorrerá no estádio dos New Orleans Saints. A última vez que o Super Bowl foi realizado em Nova Orleans foi em fevereiro de 2013, com o Baltimore Ravens vencendo os San Francisco 49ers.

Há alguma atualização sobre o relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce?

Apesar de sua agenda lotada na NFL, o astro dos Chiefs Travis Kelce e sua namorada, Taylor Swift, ainda estão juntos. A cantora pop compareceu a vários jogos dos Chiefs na temporada passada e até viajou de Tóquio para Las Vegas para o Super Bowl. Seus horários conflitantes durante a próxima temporada podem fazer com que os fãs de Swift a vejam no jogo de abertura contra os Ravens.

