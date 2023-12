A NBA mudou o nome do seu troféu de MVP para Michael Jordan

O Troféu Michael Jordan, que será atribuído ao MVP da época regular da NBA, é um dos seis novos prémios criados para homenagear "os pioneiros da liga que ajudaram a definir os padrões de excelência que estes troféus representam", afirmou a NBA num comunicado na terça-feira.

Jordan ganhou o prémio MVP cinco vezes durante a sua carreira, que se estendeu por um total de 15 épocas na NBA: 13 com os Chicago Bulls (1984/85 a 1992/93 e 1994/95 a 1997/98) e duas épocas com os Washington Wizards (2001/02 e 2002/03).

Considerado o melhor jogador de basquetebol de sempre, Jordan participou em 1.072 jogos da NBA, marcando 32.292 pontos na época regular, 6.672 ressaltos, 5.633 assistências e 2.514 roubos de bola. Foi 10 vezes campeão de pontuação da liga, fez parte de nove equipas de defesa na sua carreira e foi nomeado seis vezes MVP das Finais.

O troféu de bronze - que será fabricado anualmente pelo artista Victor Solomon - apresenta um jogador a sair de uma rocha para alcançar uma bola de basquetebol de cristal e está repleto de pequenos pormenores que remetem para os feitos de Jordan.

O troféu tem 23,6 polegadas de altura e pesa 23,6 libras, representando o número icónico da camisola de Jordan (23) e o número de campeonatos da NBA (6).

Quando "Air Jordan" levantou voo

"A nossa nova coleção de troféus celebra alguns dos maiores e mais impactantes jogadores da história da NBA", afirmou o Comissário da NBA, Adam Silver. "Ao reconhecermos os melhores jogadores da liga em cada época, também prestamos homenagem às lendas que personificam estes prestigiados prémios."

O NBA Clutch Player of the Year - um novo prémio concebido para reconhecer o jogador que "melhor ajuda os seus colegas de equipa na hora da embraiagem" - receberá o Troféu Jerry West, o Troféu Hakeem Olajuwon será atribuído ao Jogador Defensivo do Ano da NBA, o Troféu Wilt Chamberlain será atribuído ao Rookie do Ano, o Troféu John Havlicek será atribuído ao Sexto Homem do Ano da NBA e o Troféu George Mikan ao Jogador do Ano que Mais Melhorou.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com