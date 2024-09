- A narrativa da segunda temporada também testemunhará um surto.

A pouco mais de um ano, a série americana popular "Fire Country" estreou na Alemanha, homenageando a abnegação de bombeiros de verdade através de uma mistura de ação, tristeza e drama. A partir de 2 de setembro, o personagem principal e herói relutante Bode Donovan (Max Thieriot, 35) volta a sentir o calor quando a segunda temporada da série da CBS estreia na Universal TV na Alemanha, continuando o sucesso da primeira enquanto abre novos caminhos. Sem dúvida, isso implica não apenas apagar incêndios reais, mas também numerous flames interpersonais nos dez novos episódios.

De Prisão a Flame Walker e de Volta - Onde a Primeira Temporada Acabou

Frequentemente, o preso Bode Donovan colocou sua vida e membros em perigo como bombeiro temporário, provando que, apesar de um passado conturbado, ele tem um coração nobre. O programa da prisão que concede liberdade antecipada a presos como ele em troca de ingressar em uma equipe de bombeiros parece ser um sucesso. Ou não?

Para Bode, a suposta missão do herói se transformou em um ciclo vicioso - no final da primeira temporada, ele estava novamente atrás das grades, tendo assumido a culpa por um crime de narcóticos para proteger um amigo. Bode parece ter feito as pazes com sua prisão no início dos novos episódios. Mas então, um terremoto catastrófico atinge sua cidade natal de Edgewater, e os bravos homens e mulheres da Estação 42 devem lutar contra a devastação que traz.

Um Problema Depois do Outro

Boa notícia agridoce: Diferente da primeira temporada, que com suas 22 episódios de cerca de 45 minutos cada prestou homenagem às séries clássicas, a segunda temporada retorna ao seu comprimento padrão. Ou seja: Com dez episódios, é menos da metade do comprimento da temporada anterior. De um lado, isso significa perder uma sessão semanal de televisão, mas, de outro, também tem suas vantagens. A narrativa é libertada do comprimento dramático desnecessário e forçada a se concentrar no essencial.

Isso inclui missões cheias de ação e dramas pessoais para os personagens principais. O primeiro é cortesia de Tony Phelan e Joan Rater, que criaram "Fire Country" com o ator principal Thieriot e já trabalharam em séries como "Grey's Anatomy". E o lendário produtor Jerry Bruckheimer (80) mantém um olho atento na série, garantindo uma abundância de espetáculo.

Mais Fogo e um Cosmos em Crescimento

De mais de uma forma (e de uma maneira positiva), "Fire Country" é um incêndio televisivo. Não apenas a CBS encomendou uma terceira temporada, como para a temporada 2025/2026 está agendada a estreia do primeiro spin-off, "Sheriff Country". A base para isso é um personagem que os fãs alemães da série conhecerão: A estrela de "Deadpool" Morena Baccarin (45) interpretará a Xerife Mickey Fox de Edgewater na segunda temporada de "Fire Country". O spin-off gira em torno de seu personagem e, como os universos de "Law & Order" ou "NCIS", provavelmente apresentará alguns episódios de crossover.

No entanto, ainda não é o fim dos spin-offs, como relatado pelo site da indústria dos EUA "Deadline". Mesmo para a terceira temporada confirmada, um nome importante já foi garantido como estrela convidada e potencial líder de spin-off. Jared Padalecki (42), cuja série "Walker" acabou de terminar, supostamente vestirá o uniforme de bombeiro de Edgewater em três episódios. Dado seu poder de estrela, presume-se que, como Baccarin, seu papel de convidado servirá como plataforma de lançamento para sua própria série.

No entanto, marque 2 de setembro em sua agenda - a Universal TV transmitirá os dois primeiros episódios da nova temporada de "Fire Country" todas as segundas-feiras às 8h15. Todos os episódios também estarão disponíveis sob demanda.

