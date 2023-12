A nadadora canadiana Mary-Sophie Harvey afirma ter sido drogada nos Campeonatos Mundiais de Desportos Aquáticos

A nadadora, que ganhou uma medalha de bronze na estafeta feminina de 4x200m livre, disse que se lembra de "celebrar a minha competição", mas depois veio uma "janela de quatro a seis horas em que não me lembro de nada".

Diz que acordou na manhã seguinte com o chefe de equipa e o médico ao seu lado.

"Nunca me senti tão envergonhada", escreveu ela no Instagram na quarta-feira, acrescentando que experimentou "julgamento" na sequência do incidente.

A atleta olímpica disse que sofreu uma entorse de costela e uma concussão e encontrou "uma dúzia de hematomas" em seu corpo, que ela disse que seus amigos lhe disseram que provavelmente era por eles terem que carregá-la enquanto ela estava inconsciente.

Ela publicou fotografias das nódoas negras no seu Instagram.

"Acabei por ir para o hospital, onde fui recebida por médicos e psicólogos. Eles testaram-me e trataram-me da melhor maneira possível", disse ela.

"Disseram-me que acontece com mais frequência do que pensamos e que, de certa forma, tive sorte em sair disto com uma entorse de costela e uma pequena concussão.

"Ajudou-me a curar alguns dos medos que tinha, mas infelizmente não todos", disse.

A nadadora alertou para um "número crescente e perigoso" de casos semelhantes e partilhou várias capturas de ecrã de notícias sobre a ingestão de bebidas alcoólicas.

"Para quem estiver a ler isto, por favor, tenham cuidado", escreveu.

A CNN contactou Harvey para obter mais comentários. Não é claro se ela relatou o incidente à polícia. Ela não aborda a forma como o incidente poderá ter acontecido.

A CNN contactou a Swimming Canada para obter mais informações. Um porta-voz emitiu uma declaração à Canadian Press, segundo a CBC.

"Estamos cientes de que houve um incidente na noite anterior à partida de Budapeste", disse o porta-voz da Swimming Canada, Nathan White, num e-mail enviado à The Canadian Press. "Assim que o pessoal da equipa tomou conhecimento, Mary recebeu um excelente tratamento médico do médico da nossa equipa no local e foi autorizada a viajar para casa.

"A equipa tem estado em contacto com Mary desde o seu regresso e estamos a oferecer-lhe apoio. Continuamos a recolher informações sobre a situação e o processo foi enviado ao nosso responsável independente pelo Desporto Seguro".

A FINA, o organismo que rege a natação mundial, afirmou estar ciente das "notícias profundamente angustiantes dos meios de comunicação social" e estar "profundamente preocupada" com o bem-estar de Harvey.

"Estamos em contacto com a Swimming Canada e o Comité Organizador Local. Em 2021, a FINA adoptou medidas generalizadas destinadas a salvaguardar os atletas e será nomeado um oficial de investigação independente para investigar o assunto", afirmou a FINA em comunicado.

Fonte: edition.cnn.com