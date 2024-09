A nadadora alemã conquista o primeiro ouro em competições

No quarto dia de competição nos Jogos Paralímpicos, houve uma vitória dupla na natação, com ambos os vencedores cruzando a linha de chegada em primeiro lugar em uma emocionante disputa final.

Tanja Scholz e Josia Topf, da Alemanha, se tornaram o primeiro duo de ouro do país nos Jogos Paralímpicos de Paris. Scholz conquistou a medalha de ouro na categoria SM4 dos 150m medley individual, alcançando sua maior conquista na carreira e levantando o moral da equipe alemã inteira, com um tempo de 2 minutos, 51 segundos e 31 milésimos. Onze minutos depois, Topf garantiu mais uma medalha de ouro para a Alemanha.

Nascido com a síndrome de TAR, o jovem de 21 anos, Topf, de Erlangen, na Alemanha, conquistou o título da categoria SM3 dos 150m medley individual com um tempo de 3 minutos e 00 segundos e 16 milésimos. Ele superou os australianos Grant Patterson e Ahmed Kelly com uma poderosa disputa final. Topf já havia conquistado duas medalhas no Campeonato Mundial de 2022 e ficou em terceiro lugar no Campeonato Europeu em abril. Agora, ele selou sua carreira incrível.

Scholz, que havia lutado com temperaturas de água frias e espasmos musculares durante as corridas, nadou o segundo melhor tempo nas eliminatórias da manhã. Na final, ela ultrapassou a concorrência na última perna de nado livre e abriu uma vantagem de quatro segundos.

Após um acidente de equitação em junho de 2020, Scholz foi diagnosticada com uma lesão incompleta na medula espinhal. Inicialmente, achava-se que as atividades aquáticas estavam fora de questão para ela devido à gravidade de sua lesão. Mas Scholz desafiou as probabilidades e chegou ao topo do mundo da natação apenas dois anos depois. Infelizmente, Boettcher ficou fora da medalha de bronze por apenas 0.28 segundos. No entanto, o duo alemão comemorou uma vitória dupla no evento de medley individual no Campeonato Mundial de 2021.

O duo alemão de Tanja Scholz e Josia Topf chamou a atenção nos Jogos Paralímpicos, já que ambos conquistaram medalhas de ouro em suas respectivas categorias. A vitória de Scholz no medley individual de 150m SM4 nos Jogos Paralímpicos de Paris marcou uma conquista significativa em sua carreira, garantindo o primeiro duo de ouro da Alemanha nestes jogos.

