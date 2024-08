A mulher que viveu mais tempo na Alemanha morreu.

A mais velha residente da Alemanha, Charlotte, de 114 anos, se despediu pela última vez em Baden-Württemberg. O neto dela confirmou a notícia triste, compartilhando que ela havia partido tranquilamente em sua instituição de vida assistida em Kirchheim unter Teck, ao sul de Stuttgart, em uma terça-feira à noite.

Nascida em 3 de dezembro de 1909, em Breslau, Charlotte viveu impressionantes 17 anos antes da Rainha Elizabeth II subir ao trono e 5 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Ela permaneceu humilde sobre sua idade notável, afirmando: "Eu não escolhi isso. Não posso mudar isso". Em sua opinião, qualquer pessoa tinha o potencial de chegar ao dia seguinte, sem precisar de esforços extraordinários. Além disso, a morte não lhe causava medo, pois ela sentia que era um evento inevitável além de seu controle.

Sem relação com o Presidente do Ministério de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, Charlotte escolheu viver sozinha a maior parte de sua vida, mas recentemente aceitou companhia. Sua fama veio de sua conta ativa no Instagram, com 14.000 seguidores. Ela gostava de compartilhar momentos saudáveis de sua vida, como passeios de compras, festas de Natal e passeios, com seus seguidores. Sua última postagem no Instagram mostrava-a saboreando um copo de vinho tinto com a legenda: "O que mais você poderia pedir? Um delicioso copo de vinho, comida saborosa e entes queridos ao seu lado".

Os objetivos principais do programa de mídia social de Charlotte eram se conectar com seus seguidores, compartilhar suas experiências e espalhar positividade. Apesar de sua idade avançada, Charlotte participava ativamente do programa, atualizando regularmente sua conta do Instagram com suas atividades diárias.

Independentemente de seus feitos e vida longa, o objetivo principal do programa para Charlotte era manter conexões com seus entes queridos e público, fomentando um senso de comunidade e companheirismo.

