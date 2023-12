A mulher por detrás do baralho de tarot mais famoso do mundo quase se perdeu na história

Os símbolos enigmáticos das cartas tornaram-se culturalmente enraizados na música, na arte e no cinema, mas a mulher que tingiu e pintou as ilustrações do conjunto de cartas mais utilizado atualmente - o baralho Rider-Waite de 1909, originalmente publicado pela Rider & Co. - caiu na obscuridade, ofuscada pelo homem que a encomendou, Arthur Edward Waite.

Agora, mais de 70 anos após a sua morte, a criadora Pamela Colman Smith foi incluída numa nova exposição no Whitney Museum of American Art, em Nova Iorque, que destaca muitos artistas subestimados do modernismo americano do início do século XX, para além de nomes famosos como Georgia O'Keeffe e Louise Nevelson.

Smith, como muitas outras mulheres artistas da época, foi vítima da "marginalização das realizações femininas", segundo Barbara Haskell, curadora da exposição.

Um conjunto completo de cartas de tarot de Smith é apresentado na exposição do Whitney, juntamente com um dos seus trabalhos de aguarela e tinta de 1903, intitulado "The Wave", que faz agora parte da coleção permanente do museu.

Smith era uma figura fascinante, mas misteriosa - uma mística que fazia parte da sociedade secreta ocultista Ordem Hermética da Aurora Dourada, que tomava emprestadas ideias da Cabala e da Maçonaria para o seu próprio sistema de crenças espirituais centrado na magia e na metafísica. Nascida de pais americanos em Londres, Smith passou um período da sua infância na Jamaica e vestia-se à moda das Índias Ocidentais, o que levou a relatos contraditórios sobre se era ou não birracial. Também foi considerada um ícone queer de culto por ter partilhado a sua casa com uma companheira e parceira de negócios chamada Nora Lake durante muitos anos - embora Haskell diga que não é "claro" se a sua relação era romântica.

No trabalho de Smith, "ela era atraída por uma espécie de visão mística do mundo", disse Haskell numa entrevista telefónica. Ouvia música para desbloquear o seu subconsciente e, segundo consta, tinha sinestesia - uma condição neurológica que faz com que a pessoa veja formas ou cores quando ouve sons. Smith trabalhava segundo a tradição simbolista - que dava prioridade às imagens metafóricas e emocionais em detrimento do quotidiano - numa altura em que os EUA estavam a passar por grandes mudanças industriais e sociais, logo após o virar do século XX.

"A sua arte representa este momento em que as pessoas encontram consolo em preocupações mais espirituais, especialmente numa altura em que a indústria parece estar a assumir o controlo, criando uma sensação de fragmentação e isolamento", explicou Haskell.

'Totalmente dela'

Quando Waite abordou Smith para ilustrar a sua visão de um baralho de tarot reimaginado, ela tinha 31 anos e tinha exposto os seus quadros na galeria de Nova Iorque do famoso fotógrafo Alfred Stieglitz, que era um importante apoiante do seu trabalho. Waite, tal como Smith, era membro da Ordem Hermética, mas tinha-se elevado ao nível de Grande Mestre. Ele estudou extensivamente textos antigos e escreveu novos textos sobre o tema do misticismo, e tinha ideias sobre o conceito das novas cartas e como elas deveriam ser ordenadas.

O Tarot existe desde o início do século XV em Itália, derivado das tradicionais cartas de jogar. As 78 cartas estão divididas em dois grupos, os Arcanos Maiores e os Arcanos Menores. Os Arcanos Maiores apresentam personagens alegóricas como a lua, o sol, o tolo e os amantes, enquanto os Arcanos Menores estão divididos em cartas numeradas e com a face em quatro naipes: varinhas, espadas, copas e pentáculos. Enquanto os baralhos anteriores eram menos pictóricos por natureza, o de Smith está repleto de imagens exuberantes que facilitam a sua interpretação para o leitor.

"Foi ele quem instigou o baralho, não há dúvida sobre isso", disse Haskell. "E ele provavelmente teve uma grande contribuição para os Arcanos Maiores."

Embora Waite possa ter dirigido os conceitos para essas 22 cartas, as imagens eram todas do próprio Smith. E como Waite estava menos interessado nos Arcanos Menores, que compreendem 56 cartas e eram muitas vezes gráficos mais simplistas como cartas de jogar, essas ideias eram "totalmente dela", de acordo com Haskell. Smith completou as 78 imagens a partir do seu estúdio em Chelsea, Londres, utilizando tinta e aguarela.

As influências de Smith para as imagens incluíam as indulgentes ilustrações a tinta do artista inglês Aubrey Beardsley, as pinturas luminosas dos pré-rafaelitas, o colorido saturado das tradicionais gravuras japonesas em xilogravura e os pormenores ornamentais da Arte Nova, segundo Haskell.

Pelos seus esforços, recebeu uma pequena comissão, mas não os direitos de autor. Hoje em dia, diz-se que foram vendidos mais de 100 milhões de exemplares do baralho, mas Haskell adverte que é difícil estimar o seu alcance.

Uma carreira interrompida

Apenas três anos após a publicação do baralho Rider-Waite, Smith deixou de fazer arte, o que não tinha sido uma perspetiva lucrativa para ela. Montou a sua última exposição de arte, converteu-se ao catolicismo e comprou uma casa na Cornualha depois de ter herdado algum dinheiro da morte de um familiar. Ela e o seu companheiro Lake mudaram-se para a casa e ganharam a vida alugando-a a padres. Smith também se envolveu com o movimento de sufrágio feminino e com a Cruz Vermelha, e as suas prioridades parecem ter mudado.

"Porque deixou de trabalhar... deixou de ser uma presença no mundo da arte", disse Haskell.

Quando a Grande Depressão chegou em 1929, os efeitos económicos devastadores fecharam galerias e desviaram a arte americana do estilo decadente da Arte Nova para "a resiliência da vida quotidiana", disse Haskell. Essas mudanças sísmicas provavelmente relegaram a curta carreira de Smith para as notas de rodapé da história da arte.

"Os artistas que estavam a trabalhar, na sua maioria, ou se voltaram para estilos mais realistas ou caíram na obscuridade", explicou. Muitos deles "não tinham representação sustentada em galerias".

Apesar de um aumento do interesse nos últimos anos, Smith não é atualmente muito coleccionada ou exposta, mas Haskell acredita que toda a sua produção merece ser revisitada e que Smith foi emblemática do período a que pertenceu.

"Ela representava todo este estado de espírito na viragem do século, que consistia em mergulhar no inconsciente e explorar a experiência intuitiva", afirmou. "Não nos envolvermos tanto em factos concretos e racionais, mas explorarmos realmente estes domínios mais emocionais."

A exposição"At the Dawn of a New Age: Early Twentieth-Century American Modernism" está patente no Whitney Museum of American Art até janeiro de 2023.

Imagem de cima: "The Wave " [A Onda], de Pamela Colman Smith(1903).

