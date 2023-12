A mulher de Miles Bridges publica fotos dos seus aparentes ferimentos nas redes sociais depois de o avançado dos Hornets ter sido detido em Los Angeles

Johnson descreveu ferimentos que diz ter recebido no nariz, pulso, orelha e pescoço "por ter sido sufocada até adormecer e uma concussão grave" no post do Instagram na sexta-feira.

"Odeio que tenha chegado a este ponto, mas não posso continuar em silêncio. Permiti que alguém destruísse a minha casa, abusasse de mim de todas as formas possíveis e traumatizasse os nossos filhos para o resto da vida", escreveu ela no post que acompanha as imagens.

"Não tenho nada a provar ao mundo, mas não vou permitir que alguém capaz de fazer algo tão horrível não tenha remorsos e faça uma imagem de algo que eu não sou. Não vou permitir que as pessoas à volta dele continuem a silenciar-me e continuem a mentir para proteger esta pessoa."

Uma das imagens carregadas no Instagram parece ser um documento de alta de um departamento de emergência de um hospital. O documento descreve Johnson como uma "vítima adulta de abuso físico por um parceiro masculino" e "agressão por estrangulamento".

De acordo com o documento, os ferimentos diagnosticados incluíam uma fratura fechada do osso nasal, uma contusão nas costelas, vários hematomas e uma tensão muscular no pescoço.

No post do Instagram, Johnson também disse que estava "assustada e sofrendo por meus filhos que testemunharam tudo".

O marido de Johnson, Bridges, de 24 anos, foi preso e acusado em Los Angeles na quarta-feira, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles.

Bridges foi "detido por um crime de violação do Código Penal 273.5(a), Violência de Parceiro Íntimo com Lesão" relacionado com um incidente de 27 de junho, de acordo com um comunicado de imprensa atualizado emitido na sexta-feira.

A CNN contactou a representação de Bridges para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

Quando questionado sobre as imagens e alegações, o porta-voz da NBA, Mike Bass, disse à CNN: "Estamos a recolher mais informações".

A fiança de Bridges foi fixada em cerca de US $ 130.000 e ele já foi libertado, mostram os registros da prisão.

"Os Charlotte Hornets estão cientes da situação envolvendo Miles Bridges. Estamos a recolher informações adicionais. Não faremos mais comentários neste momento", afirmou a equipa num comunicado no início desta semana.

Bridges foi recrutado pelos Hornets na primeira rodada do Draft da NBA de 2018 do estado de Michigan e está saindo de seu melhor ano profissionalmente. Ele estava definido para se tornar um agente livre restrito nesta offseason.

De acordo com o registo da prisão, a próxima data do tribunal de Bridges está marcada para 20 de julho.

Homero De la Fuente, da CNN, contribuiu com a reportagem.

