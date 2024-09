A morte da Ponte Carola destaca o estado de decadência das infraestruturas.

Há uma preocupação crescente com o estado das pontes na Alemanha, após o desabamento parcial da Carolabrücke em Dresden. Há uma necessidade de investimentos substanciais para abordar esse problema, com Dresden precisando especificamente de um plano para reconstruir essa rota de tráfego crucial, dada sua atual situação financeira.

O especialista em pontes Martin Mertens destaca a má condição de várias grandes pontes na Alemanha, especialmente aquelas construídas antes de 1980. Ele diz à agência de notícias alemã (dpa): "Em essência, podemos dizer que todas as pontes construídas antes de 1980 são nossas crianças problemáticas". Infelizmente, esse é um número significativo devido ao boom da construção do pós-guerra. A política precisa intervir, como sugere o incidente de Dresden, "Já são cinco para doze".

A Associação Alemã de Cidades e Municípios defende uma "ofensiva de investimentos em infraestrutura" devido à má condição das pontes. As autoridades locais não têm os recursos financeiros necessários para reparos urgentes. "O desabamento da Carolabrücke em Dresden mostra vividamente que a Alemanha está operando no limite", diz André Berghegger, presidente da associação, ao grupo de mídia Funke.

Inclusive o presidente da Associação Central da Indústria da Construção Alemã, Wolfgang Schubert-Raab, concorda que os investimentos são essenciais, segundo sua declaração. Ele vê o desabamento de Dresden como um "símbolo trágico da infraestrutura alemã" que destaca a necessidade urgente de ação.

A principal associação da indústria da construção alemã enfatiza que a renovação de pontes na Alemanha deve ser uma prioridade máxima. "O incidente mostra claramente a vulnerabilidade de nossa infraestrutura de transporte e o papel crucial das pontes", diz Tim-Oliver Müller, presidente da associação. O foco deve ser nessas artérias vitais. Não é apenas um problema de Dresden, mas uma responsabilidade política e social mais ampla.

O ministro federal dos Transportes, Volker Wissing, mencionou na discussão orçamentária do Bundestag que serão alocados mais de nove bilhões de euros para investimentos em rodovias e pontes federais no próximo ano. Quanto ao desabamento da Carolabrücke em Dresden, ele explica que é responsabilidade das autoridades locais e não afeta o orçamento federal. "Mas pode-se ver dessa ponte o quanto é perigoso se a infraestrutura não for adequadamente investida."

Não há suspeitas de fatores externos no desabamento da Carolabrücke, que ocorreu nas primeiras horas de quinta-feira. Aproximadamente 100 metros da ponte, usada para trilhos de bonde, uma passarela para pedestres e bicicletas, desabaram no Elba. Felizmente, não houve feridos. O restante da ponte também é considerado em risco de desabamento. A causa permanece incerta, mas o professor Steffen Marx do Instituto de Engenharia Estrutural da Universidade Técnica de Dresden suspeita que a corrosão teve um papel significativo.

Atualmente, os esforços estão focados em garantir a segurança do trânsito, segundo Marx. "É preciso cautela, pois toda pessoa que se aproxima, passa por baixo ou em cima da ponte está se colocando em risco", diz Michael Klahre, porta-voz do corpo de bombeiros.

A ponte - uma das principais artérias de tráfego de Dresden - foi marcada para renovação há muito tempo. Partes da ponte já foram renovadas para o trânsito de carros nos últimos anos, com a renovação da seção que desabou agendada para o próximo ano.

A fração do grupo parlamentar dos Verdes em Dresden expressou preocupações sobre impactos significativos no trânsito da cidade "por vários meses, se não anos", em um comunicado. Eles também temem o fardo financeiro que esse acidente representa para a capital do estado. A presidente Agnes Scharnetzky pede conversas com os governos federal e estadual, pois "está claro que a cidade não pode suportar esse fardo sozinha".

