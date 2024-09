- A monarquia sueca antecipa a chegada de uma nova linhagem

A princesa Sofia, de 39 anos, e o príncipe Carl Philip da Suécia, de 45, estão se preparando para aumentar a família. O Palácio confirmou esta notícia no dia 2 de setembro, informando que o casal espera seu quarto filho.

Em uma foto encantadora postada no Instagram, o príncipe Carl Philip, filho do rei Carl XVI Gustaf, de 78 anos, e da rainha Silvia, de 80 anos, ao lado de sua esposa Sofia, anunciou esta alegre novidade: "O príncipe Carl Philip e a princesa Sofia têm o prazer de anunciar que a princesa Sofia está grávida do seu quarto filho." A saúde de Sofia continua excelente, como indicam seus compromissos reais agendados para o outono.

O novo membro da família será menino ou menina?

A chegada do quarto filho está prevista para cerca de quatro anos após o terceiro, com Sofia e Carl Philip tendo trocado votos matrimoniais no verão de 2015. A data prevista para o parto, segundo o Palácio, é em fevereiro de 2025. O mais novo membro da família real sueca, o príncipe Julian, de 3 anos, nasceu em março de 2021. Seus irmãos mais velhos, o príncipe Gabriel, de 7 anos, e o príncipe Alexander, de 8 anos, nasceram em 2017 e 2016, respectivamente.

O casal real frequentemente compartilha fotos adoráveis de seus filhos no Instagram, incluindo ocasiões memoráveis como aniversários.

Não vou revelar o gênero de nosso filho em breve, pois queremos que seja uma surpresa. No entanto, não vou deixar a gravidez me atrapalhar, já que tenho vários compromissos reais agendados para o outono.

Leia também: