A "Mocro-Mafia" holandesa está envolvida no combate às substâncias ilegais na Renânia do Norte-Vestfália.

Série de incidentes, um adolescente morto e reféns sofrendo torturas: Renânia do Norte-Vestfália enfrenta uma "nova fase do crime organizado". A "Micro-Máfia" parece ser o principal suspeito, deixando um rastro de sangue pela Holanda há anos.

O caos recomeçou em Colônia. Em uma manhã de segunda-feira, uma figura misteriosa coloca casualmente uma bolsa azul perto da entrada de uma boate, acende-a e foge. A bomba explode, estilhaçando as janelas. Um faxineiro infelizmente sofre ferimentos devido à explosão. As câmeras de vigilância captam um indivíduo suspeito de estar envolvido. Dois dias depois, a 350 metros do local do primeiro crime, há outra explosão, desta vez na frente de uma loja de roupas. Os bombeiros são chamados para apagar as chamas que queimam a vitrine.

Os investigadores alertam que ainda é cedo para estabelecer ligações entre os incidentes. Os culpados permanecem à solta. No entanto, o criminologista Robin Hofmann afirma em uma entrevista à ntv: "Isso é apenas o método típico da Micro-Máfia". A tática lembra atividades criminosas em cidades holandesas como Roterdã e Amsterdã. Parece que a Micro-Máfia tem operado ativamente na Renânia do Norte-Vestfália por vários meses. Explosões semelhantes ocorreram em Düsseldorf, Duisburg, Engelskirchen e em Colônia em junho, julho e agosto anteriores.

O termo "Micro-Máfia" é uma referência coletiva a várias organizações criminosas que operam na Holanda há anos, independentemente das perdas. As cidades holandesas testemunham centenas desses ataques, além de explosões de caixas eletrônicos, sequestros e assassinatos anualmente.

O negócio principal da Micro-Máfia é o tráfico de drogas, notadamente cannabis e cocaína. Pode-se pensar que isso favoreceria a discrição. No entanto, na Holanda, e às vezes na Bélgica, ela realiza seus conflitos abertamente e com ferocidade. Isso fica evidente na morte de Peter de Vries, um jornalista criminal bem conhecido na Holanda com seu próprio programa de TV. Em julho de 2021, De Vries estava passeando pelo centro de Amsterdã quando foi atingido por vários tiros. O tribunal mais tarde considerou isso um assassinato.

"Uma máquina de assassinato bem afinada"

O assassinato provavelmente foi orquestrado por Ridouan Taghi, chefe de um dos maiores cartéis de cocaína do país, que estava sendo julgado na época. De Vries serviu como consultor da testemunha-chave no julgamento, cujo irmão e advogado foram baleados dois anos antes. O nativo marroquino Taghi, que estava administrando o negócio dos Emirados Árabes Unidos e depois possivelmente da prisão, recebeu uma sentença de prisão perpétua em fevereiro. Foi o maior julgamento contra a máfia de drogas holandesas até agora, descrito pela acusação como uma "máquina de assassinato bem afinada". O veredicto ainda não foi finalizado.

"Isso é uma rede de criminosos endurecidos que realmente minaram a democracia na Holanda, mas também na Bélgica", diz Oliver Huth do Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW à ntv. "Micro" é um termo coloquial holandês para marroquinos e simboliza vários gangues que às vezes cooperam, às vezes competem. Segundo o criminologista holandês professor Cyrille Fijnaut, os grupos não são exclusivamente marroquinos, mas "tão diversificados quanto a seleção nacional de futebol da Holanda", como informou à dpa.

Um fio comum entre os conflitos é o grande número de desentendimentos entre os grupos. De acordo com a avaliação de Fijnaut, cerca de 10 a 20 pessoas são "eliminadas" anualmente. Muitos relatos de horrores surgiram na mídia holandesa, incluindo bombas de carro, uma cabeça decapitada fora de uma shisha bar e uma cadeira dental transformada em um dispositivo de tortura. Em 2022, a Micro-Máfia supostamente planejou sequestrar a então princesa herdeira de 18 anos Amalia.

Escalada entre Micro-Máfia e Clan

As autoridades de segurança da Alemanha estão lidando com desafios sem precedentes devido às cruéis realidades na Holanda. A polícia de Colônia relatou "um novo nível de violência no crime organizado", nunca visto antes na Alemanha. A Promotoria Pública de Colônia fala cautelosamente de uma disputa "entre dois grupos criminosos". Drogas avaliadas em milhões foram roubadas. Vários meios de comunicação afirmam que a Micro-Máfia tenta intimidar um clan árabe da Renânia do Norte-Vestfália após o desaparecimento de 300 quilos de cannabis de um local secreto em Colônia.

O confronto atingiu seu ponto mais alto em 5 de julho. No porão de uma villa de Colônia-Rodenkirchen, uma mulher e um homem supostamente foram mantidos cativos e torturados. Vídeos obtidos pelo "Der Spiegel" mostram a mulher amarrada a uma cadeira, com um homem nu, amordaçado com um ferimento na cabeça sangrando no chão. De acordo com o relatório, um interrogador pergunta sobre um estoque, provavelmente um estoque de drogas, antes de bater com um objeto longo.

Os reféns foram capturados anteriormente em Bochum. O SEK interveio, resgatou-os e prendeu seis suspeitos. "Foi uma das operações mais complexas em muito tempo", afirmou a polícia. Enquanto isso, a misteriosa morte de um jovem holandês de 17 anos em Solingen no início de julho permanece sem solução. Ele acidentalmente deixou cair uma garrafa contendo um líquido na calçada, resultando em uma explosão que matou o adolescente e feriu outras quatro pessoas. Os investigadores estão examinando uma possível ligação com a Micro-Máfia, possivelmente um ataque planejado que deu errado.

Não se sabe se a briga de drogas está relacionada às recentes explosões em Colônia. "Não podemos confirmar se isso tem algo a ver com a substância tranquilizante composta que pode ter causado explosões anteriores", disse o procurador-geral sênior Ulrich Bremer ao "Der Spiegel".

Rejeição da descriminalização da maconha

Há debate sobre se as atividades da "Micro-Máfia" da Alemanha estão ligadas à recente descriminalização da maconha. "O mercado ilegal está florescendo, agora atende à demanda legal. Não há suprimento legal", afirmou Oliver Huth, do Bund Deutscher Kriminalbeamter, à dpa. "Nós, no terreno, sempre sugerimos: Vá para a Holanda, veja com quem você está lidando. E se você acredita que pode vencê-los com a descriminalização, então boa sorte", disse ele. No entanto, o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, nega qualquer ligação. "As pessoas poderão atender à sua demanda legal através de uma associação de cultivo, não precisam comprar de uma 'Micro-banda'", afirmou o ministro.

De acordo com o especialista em direito Fijnaut, a situação na Holanda está piorando devido à falta de coordenação nacional da polícia. "É necessária uma força-tarefa que abranja regiões - e isso ainda não existe na Holanda", afirmou ele. Ele recomenda que as autoridades de segurança alemãs prossigam a "Micro-Máfia" através da Polícia Federal - e não adiem. "Em qualquer caso, não se deve seguir o exemplo da Holanda - não é um bom modelo."

A União Europeia expressou preocupação com a violência crescente no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, especialmente a ligação entre o crime organizado e a Micro-Máfia. Os oficiais da UE estão de olho na situação, preocupados com o possível derramamento de atividades criminosas para outros estados membros.

Em resposta à agressão crescente da Micro-Máfia, as autoridades holandesas fortaleceram sua cooperação com suas contrapartes europeias para combater essa ameaça transnacional. Isso inclui o compartilhamento de informações, a coordenação de investigações e a implementação de operações conjuntas para desestabilizar as atividades da rede criminosa e proteger os cidadãos.

Leia também: