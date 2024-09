A Meyer Werft está a passar por um período de recuperação difícil.

Em uma intervenção de última hora, o estado salva a Meyer Werft da ruína financeira. Durante uma recente assembleia, o Ministro da Economia da Baixa Saxônia, Olaf Lies, falou otimista sobre tempos melhores que virão, mas primeiro é necessária uma reestruturação - e isso significa perdas de empregos. Cerca de 340 posições podem ser eliminadas.

O resgate bilionário da financeiramente enfraquecida Meyer Werft em Papenburg, Baixa Saxônia, agora é um fato consumado. Todos os documentos necessários foram assinados, disse Olaf Lies após a assembleia no estaleiro. "O futuro do estaleiro agora está assegurado, e esperamos uma evolução promissora dos sites", disse o político do SPD. No entanto, também está claro que o estaleiro agora entra em uma "fase desafiadora de reestruturação".

Na semana passada, tanto o Comitê Orçamentário do Bundestag alemão quanto o Comitê Orçamentário do parlamento estadual da Baixa Saxônia deram seu acordo para a ajuda do estado. Na sexta-feira, Lies afirmou que as negociações contratuais ainda estavam em andamento. Um "número significativo de bancos" faz parte da operação de resgate da Meyer Werft.

Fundada há mais de 200 anos, a empresa, famosa por seus navios de cruzeiro, atualmente enfrenta dificuldades financeiras. O governo federal e o estado concordaram em fornecer propriedade temporária da empresa. O pacote de resgate inclui o governo federal e o estado adquirindo cerca de 80% das ações do estaleiro por cerca de 400 milhões de euros juntos. Eles também oferecerão garantias de cerca de um bilhão de euros cada para assegurar empréstimos bancários.

Aproximadamente 7.000 pessoas trabalham para o Grupo Meyer, que opera não apenas em Papenburg, mas também em Rostock e Turku, na Finlândia. Apesar dos livros de pedidos bem abastecidos do estaleiro, alguns contratos de navios de cruzeiro pré-pandêmicos não permitem ajustes nos preços crescentes de energia e matérias-primas. Além disso, na indústria de construção naval, a maior parte do preço de construção é paga após a entrega do navio. Portanto, a Meyer Werft deve angariar quase 2,8 bilhões de euros para financiar a construção de novos navios até o final de 2027. O tempo era essencial para o resgate: um acordo precisava ser alcançado até 15 de setembro, caso contrário, o estaleiro ficaria sem fundos.

O pacote de resgate, composto por propriedade temporária e ajuda financeira tanto do governo federal quanto da Baixa Saxônia, visa salvar a Meyer Werft da falência, impactando sua economia. Devido à necessária reestruturação, cerca de 340 empregos no estaleiro podem ser eliminados.

Leia também: