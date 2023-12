A mergulhadora Eleanor Smart quer limpar as praias do mundo e levar o seu desporto aos Jogos Olímpicos

A americana, que está a participar na nova temporada da série de mergulho em falésias da Red Bull, dedicou desde então o seu tempo a limpar os oceanos do mundo, uma praia de cada vez.

Juntamente com o seu parceiro e colega mergulhador Owen Weymouth, Smart fundou o "The Clean Cliffs Project " - uma iniciativa que visa prevenir a poluição por plásticos e educar as pessoas sobre formas de manter o nosso ambiente natural.

Agora, enquanto viaja pelo mundo com o seu desporto, encontra tempo para retribuir aos locais deslumbrantes onde se sente tão privilegiada por mergulhar.

Foi um daqueles momentos de "o quê?"", diz ela à CNN Sport, recordando a altura em que, na Grécia, se apercebeu de que algo devia ser feito.

"Cheguei lá acima e isso afectou-me muito, porque acho que muitas das coisas são coisas que não se vêem necessariamente.

"Se não o virmos, pode ser muito difícil envolvermo-nos ou preocuparmo-nos, mas acho que o problema é que está mesmo em todo o lado.

"E não é que os países não se importem ou não estejam a tentar fazer a diferença, mas é apenas um processo que exige que cada pessoa se dedique um pouco a ajudar o problema."

A iniciativa começou por ser uma simples atividade de limpeza de praias mas, impulsionada pela resposta positiva, Smart procurou desenvolver o conceito.

O projeto tem agora embaixadores globais que ajudam a organizar expedições com o objetivo comum de limpar as praias que utilizam para mergulhar.

A iniciativa também tem um programa educativo que espera aumentar a consciencialização sobre a poluição por plásticos em todo o mundo.

"Se não estivermos informados sobre algo, não podemos fazer nada", acrescenta Smart.

Recebemos muitas reacções ou críticas do tipo: "As limpezas de praia não fazem nada, o lixo volta", e sim, isso é verdade, mas é a ação de o apanhar.

Se as pessoas se envolverem, começam a tomar consciência do seguinte: "Posso ser melhor na minha vida quotidiana".

"E não é preciso ser-se um ambientalista convicto. Há pessoas que o fazem e é esse o seu trabalho e a sua mensagem, mas para fazer a diferença, não é necessário mudar 100% do nosso estilo de vida.

"Mesmo que mudemos apenas 10%, depois 12, 15 e talvez 20, já é mais do que não fazer nada."

Aspirações olímpicas

Smart diz estar "entusiasmada" por voltar a estar entre os atletas que competem na sua quinta temporada da série de cliff diving, que arranca em Boston, nos EUA, a 4 de junho.

A digressão viaja por algumas das mais belas costas do mundo, mas este é um desporto que inicialmente não entusiasmava Smart.

A americana começou a mergulhar regularmente aos cinco anos de idade, chegando a competir na sua faculdade antes de se mudar para Barcelona para um estágio de moda.

Foi só quando uma amiga a convidou para saltar de um penhasco que ela realmente percebeu o apelo.

"A última coisa que eu queria fazer era sujar-me de lama, mas por alguma razão, pensei: "Está bem, eu vou contigo, apanha-me de manhã.

"Fui com ela e saltei de um penhasco pela primeira vez na minha vida e fiquei tipo: 'Meu Deus, isto é tão fixe.'"

A partir daí, Smart não olhou para trás e até ajudou a criar o primeiro centro de formação especializado em mergulho em altura nos EUA.

Agora, ela quer que o desporto entre um dia nos Jogos Olímpicos e tem esperança de que haja apoio suficiente para que seja incluído em Los Angeles 2028.

"Penso que o objetivo final de todos nós, enquanto atletas, é ver este desporto tornar-se um desporto olímpico, porque treinamos para ele como para qualquer outro desporto olímpico. Dedicamo-nos de corpo e alma aos treinos para este desporto", afirma com um sorriso radiante, acrescentando que está em contacto com os organismos competentes.

"O desporto está realmente a ser empurrado nessa direção e começamos a ver mais mulheres e homens envolvidos no desporto e mais países representados, o que é fundamental para entrar nos Jogos Olímpicos".

Ter um impacto positivo

Mas até lá, o que importa é usar a sua plataforma para o bem - uma tendência crescente entre os atletas com presença nas redes sociais.

"Eu também sou treinadora de mergulho e tenho muitos atletas mais jovens e quero que eles saibam que a nossa identidade não gira em torno de ganhar ou perder", disse ela.

"É ótimo ganhar, mas penso que, como atletas profissionais, temos realmente uma influência sobre as gerações mais jovens ou mesmo sobre os nossos próprios pares.

"Mostrar que há mais do que apenas ganhar e que há outras coisas na vida que também são realmente importantes, penso que é extremamente importante.

"Prefiro ser recordado por ter feito a diferença do que por ter ganho."

