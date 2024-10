A Mercedes está a abandonar o seu envolvimento na indústria de táxis.

Por décadas, limusines Mercedes foram os veículos preferidos dos motoristas de táxi alemães. No entanto, as vendas de modelos populares como as classes E e B despencaram neste ano, com o CEO da Mercedes, Källenius, liderando essa mudança.

Em 2019, a Mercedes era o rei indiscutível do mercado de carros na Alemanha, com mais da metade de todos os táxis nas ruas exibindo o emblema Mercedes. Avançando para os dias atuais, a Mercedes fez uma virada drástica, como relatado pelo "Handelsblatt", basicamente se despedindo desse segmento de mercado. O número de carros Mercedes registrados para uso de táxi caiu mais de 70% nos primeiros oito meses deste ano.

A queda nas vendas dos modelos E e B é ainda mais pronunciada, com uma redução impressionante de 90-95%. O único modelo Mercedes que ainda é bem-vindo pelas empresas de táxi é o van Mercedes Vito. De acordo com os dados de pesquisa de mercado da Dataforce, citados pelo "Handelsblatt", este é o único modelo Mercedes que está registrando significativos para uso de táxi.

Enquanto o mercado de táxi na Alemanha vinha em espiral descendente nos últimos anos, a queda da Mercedes é particularmente acentuada. Em 2019, foram registrados 6.927 novos táxis, dos quais 3.627 eram Mercs. No entanto, nos primeiros oito meses deste ano, apenas 497 dos 3.756 novos táxis registrados eram Mercedes, o que significa que sua participação de mercado caiu de mais de 50% para uma mísera 13%.

Agora, os modelos Volkswagen Touran e Caddy assumiram a coroa como os novos líderes no mercado de táxis alemão. A Toyota também ultrapassou a Mercedes na corrida de registros de táxis.

Essa queda não é um acidente, mas uma medida deliberada do CEO da Mercedes, Ola Källenius. Como parte da nova estratégia de luxo da empresa no ano passado, a Mercedes efetivamente cortou as versões especiais e os benefícios de financiamento para a indústria de táxis. A empresa confirmou ao "Handelsblatt" que não produz mais modelos de táxi diretamente da fábrica. As empresas de táxi agora precisam converter seus veículos Mercedes em oficinas externas antes que eles possam ser usados para transporte de passageiros.

Como a Mercedes colocou, "as taxas de venda e instalação no transporte de passageiros não são sustentáveis o suficiente para uma solução viável de fábrica". A indústria de táxis simplesmente não era grande o suficiente e as margens eram muito finas para a Mercedes fazer lucro, apesar de sua domínio de mercado de longa data. Um gerente da Mercedes também foi citado dizendo, "táxis não combinam com nossa afirmação de luxo".

