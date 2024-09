A medalhista olímpica Laura Ludwig se move com vestígios de lágrimas nos olhos

Com os olhos cheios de lágrimas, Laura Ludwig deu um adeus emocionado à multidão, desencadeando aplausos e gritos de torcida dos fãs. A duas vezes campeã olímpica, que encerrou sua carreira como vice-campeã após a aposentadoria de sua parceira de ouro, Kira Walkenhorst, dois dias antes, teve o Campeonato Alemão de Vôlei de Praia em Timmendorfer Strand como capítulo final de uma carreira sem precedentes.

Olhando para trás nas últimas quatro semanas, Ludwig declarou: "Foi uma verdadeira montanha-russa de despedidas e lembranças preciosas. Estou grata por cada momento que compartilhei com minhas parceiras." Em seu último mês, Ludwig foi cercada por lágrimas, sendo abraçada com força por seus filhos, Teo e Lenny.

Apesar de perder sua última partida ao lado de Louisa Lippmann para as favoritas e campeãs europeias Svenja Müller/Cinja Tillmann, 0:2 (15:21, 18:21), a campanha de prata de Ludwig quase brilhou tanto quanto naquele domingo à tarde. Com 38 anos, ela é a jogadora de vôlei de praia mais condecorada da Alemanha, com sete campeonatos nacionais e 14 medalhas.

"Adeus, Meu Amigo"

Seu nome está gravado na história, dominando o esporte por mais de duas décadas. Baseada em Berlim, Ludwig chegou ao auge nos Jogos Olímpicos de 2016, onde ela e Walkenhorst conquistaram a medalha de ouro em Rio de Janeiro. No ano seguinte, elas se tornaram a primeira equipe feminina alemã a vencer o Campeonato Mundial, e em 2016 e 2017, foram nomeadas "Equipe do Ano" da Alemanha. Após uma emocionante despedida, Ludwig se despediu de Walkenhorst, "Desejo tudo de bom para o futuro, sentirei sua falta!"

Walkenhorst, que jogou sua última partida nas quartas de final na noite anterior, ficou feliz em compartilhar as últimas vitórias com os fãs. Ela agora se concentrará no handebol recreativo. Depois de retornar em 2020 após uma aposentadoria em 2019, Walkenhorst agora espera um novo capítulo em sua vida.

Carreira Internacional Chegou ao Fim

Ludwig começou sua última partida com um erro no saque, mas os campeões defensores lutaram fortemente contra Ludwig/Lippmann. No final, Müller/Tillmann conquistaram um triplete de títulos, tendo vencido o Campeonato Alemão em 2022 e 2023, além de seu primeiro Campeonato Europeu duas semanas antes.

A carreira internacional de Ludwig chegou ao fim com lágrimas na semana anterior, durante as quartas de final do torneio Elite16 em sua cidade adotiva de Hamburgo, onde ela perdeu para Müller/Tillmann. Os Jogos Olímpicos e o último Campeonato Europeu provaram ser performances decepcionantes. Com dez medalhas europeias, incluindo quatro ouros, a carreira de Ludwig é marcada por um nível impressionante de sucesso enquanto ela embarca na próxima fase de sua vida.

No meio de sua emocionante despedida, Laura Ludwig expressou sua gratidão pela oportunidade de jogar vôlei de praia, declarando: "Estou grata por cada momento que compartilhei com minhas parceiras, incluindo jogar vôlei de praia no Timmendorfer Strand."

