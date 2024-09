A McLaren está atualmente envolvida numa disputa apaixonada sobre o título da Fórmula 1.

A equipe McLaren de Fórmula 1 está em busca do título mundial e agora está concentrando todas as suas energias em apoiar Lando Norris. Em vez de uma luta interna sem restrições, Norris, que está atrás do defensor do título Max Verstappen, agora terá prioridade absoluta. No entanto, a equipe quer ser justa com Oscar Piastri.

À medida que os rivais do Campeonato Mundial se preparam para a emocionante corrida de rua em Baku, os maiores desafiantes de Max Verstappen enfrentam uma difícil decisão. Com oito corridas restantes nesta surpreendente temporada da F1, a McLaren tem uma ordem de equipe para tornar Lando Norris o Campeão Mundial? "Estamos enfrentando Max Verstappen, então acho que, se quisermos apoiar um piloto, devemos apoiar aquele que está na melhor posição", diz o diretor da equipe, Andrea Stella.

A partir de agora, Norris, que é atualmente o vice-campeão do Campeonato Mundial, terá prioridade sobre a jovem estrela da equipe, Oscar Piastri, em sua disputa interna. Isso é um movimento decisivo para ajudar Norris a conquistar o primeiro título de piloto da McLaren desde Lewis Hamilton em 2008? A tradicional equipe não está tornando as coisas tão simples. "Acho que o papel de número um faz uma boa manchete, mas é difícil de implementar na realidade", explica o italiano Stella.

O ex-engenheiro da Ferrari tem ciência das delicadas discussões que muitas vezes cercaram as controversas ordens de equipe na F1. Ele lembrou o início do século, quando as vitórias de Michael Schumacher na Ferrari foram dadas prioridade sobre seu companheiro de equipe Rubens Barrichello. Agora, Stella está enfrentando a questão de quanto está disposto a apostar em Norris na reta final da temporada.

Norris: já perdeu muitos pontos

"Tenho total confiança na equipe", diz Norris antes do Grande Prêmio do Azerbaijão no domingo (13:00 CET na RTL e Sky, e no ntv.de live ticker). Ele conseguiu reduzir a diferença entre ele e o campeão defensor Verstappen na classificação geral para 62 pontos. O colega de equipe Piastri está 44 pontos atrás de Norris, mas conseguiu ultrapassá-lo em corridas recentes em Monza e Hungria.

"Não diria que o tempo está acabando, mas está passando devagar", diz Norris. Ele também dá uma sugestão sutil à gerência da equipe: "Quando você está lutando por um campeonato, quer otimizar cada pequeno detalhe".

Em outras palavras, Norris não pode perder mais pontos. Sem suas fraquezas iniciais e alguns erros tácticos da equipe, ele já poderia estar na liderança do Campeonato Mundial. Mas isso significa que o ambicioso Piastri agora tem que diminuir a velocidade para Norris, como fez na primeira volta de Monza? "Se você apoiar seu companheiro de equipe para vencer o campeonato pela equipe, é um grande impulso", diz o diretor da equipe, Stella.

História da McLaren: duelo tóxico Senna contra Prost

O influente empresário da McLaren, Zak Brown, ainda não está disposto a abandonar publicamente as chamadas "Regras da Papaya", que foram internamente adotadas em referência à cor da equipe. A única regra para Norris e Piastri até agora foi uma competição justa, sem danificar os carros um do outro. A prioridade principal de Brown provavelmente é vencer o Campeonato de Construtores, que determina a distribuição dos bilhões de receitas da série. Seria o primeiro título de equipe desde 1998. A McLaren está a apenas oito pontos atrás da Red Bull nesta classificação, após Norris e Piastri terem marcado 104 pontos a mais do que Verstappen e seu companheiro de equipe Sergio Pérez na temporada europeia recentemente concluída.

"Sempre acreditamos em ter dois pilotos número um, essa era a maneira da McLaren. Pode ser desafiador de gerenciar, como vimos com Senna e Prost", diz Brown. Durante seu tempo juntos na McLaren, as estrelas do topo Ayrton Senna e Alain Prost levaram sua rivalidade a alturas lendárias, culminando em uma colisão memorável na

