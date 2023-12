A marca italiana de joalharia Veschetti dá à "la dolce vita" uma transformação moderna

Antes da Exposição de Joalharia e Relógios de Doha deste ano, Laura Veschetti falou à CNN sobre a forma como divulga a estética italiana através da joalharia fina.

CNN: Onde é que procura inspiração?

Laura Veschetti: Inspiramo-nos na beleza italiana. Somos uma empresa familiar - começámos em 49 - e o nosso pai ensinou-nos a ver a beleza em tudo o que nos rodeia antes de nos ensinar a fazer jóias.

Também olhamos para o passado, inspirando-nos nas jóias vintage de grandes joalheiros como a Cartier, a Van Cleef & Arpels e a Bulgari, por exemplo. Tentamos transmitir a inspiração às senhoras da nossa idade.

Que tipo de jóias - e quantas - usa?

Tento usar o máximo que posso - mas obviamente não tudo junto. Tento mudar (as minhas peças) frequentemente, dependendo do meu humor, do meu vestido.

Que peça não consegue viver sem?

Uso sempre um anel de diamantes marquise. É importante, mas posso usá-lo em todas as situações. Posso usá-lo com os meus ténis.

Como espera que quem usa uma das suas peças se sinta ao usá-la?

Penso que as mulheres que se inspiram nas nossas jóias se sentem muito confortáveis com as jóias que usam. Podem usar as nossas jóias em qualquer altura do dia. Embora existam algumas (peças) que são muito importantes, são realmente muito fáceis de usar.

(As mulheres) devem sentir-se muito confiantes e bonitas como eram antes de colocarem as nossas jóias.

Qual é a época que mais vos influencia?

Inspiramo-nos nos anos 60 e 70, quando, em Itália, tínhamos la dolce vita, e tudo era realmente dirigido à beleza do país: a elegância, as pessoas muito bem vestidas, as festas. As nossas mulheres são mulheres que podem trabalhar todos os dias, mas ser princesas à noite.

O que é que as pedras preciosas têm de interessante para tantas culturas ao longo dos tempos?

São símbolos. Antes de mais, são símbolos de beleza, mas também símbolos de riqueza. É uma espécie de símbolo de estatuto.

Descreveria o fabrico de jóias como sendo mais uma arte ou um ofício?

Para as nossas jóias, é uma mistura dos dois, porque produzimos tudo à mão. Nós (os designers) inspiramo-nos, mas depois é o trabalho do homem que faz as jóias.

Quem - vivo ou morto - mais gostaria de ter usado as suas jóias?

De certeza a nossa mãe, que já faleceu. Acima de tudo, foi ela que nos deu esta forte paixão e, sem paixão, não se pode fazer nada.

Que assunto acha que a indústria da joalharia deve levar mais a sério?

Penso que todos temos de ser responsáveis pelo que vendemos, sobretudo no que respeita às pedras. Há uma história forte por detrás de qualquer pedra, por isso, de certeza, fazemos o nosso melhor para não escolher pedras de sangue.

Tiro rápido: Ouro ou prata?

De certeza que é ouro. Adoro a cor quente do ouro.

Diamantes ou pérolas?

Diamantes para sempre.

Minimalismo ou maximalismo?

Maximalismo.

Contemporâneo ou vintage?

Estilo vintage com um toque contemporâneo.

Esta entrevista faz parte de uma série de perfis de joalheiros que participam na Exposição de Joalharia e Relógios de Dohadeste ano , que decorre de 21 a 28 de fevereiro de 2018.

Fonte: edition.cnn.com