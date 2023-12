A Maratona de Londres de 2022 será palco da corrida em cadeira de rodas mais rica da história

Este ano, os organizadores estão a estabelecer recordes antes mesmo de a corrida começar, anunciando na quarta-feira que a Maratona de Londres de 2022 irá acolher as corridas em cadeira de rodas mais ricas da história.

O pote de prêmios total em ambas as corridas aumentou em $ 57,800 de $ 141,700 em 2021 para $ 199,500 em 2022.

Cada um dos 10 primeiros colocados nas corridas masculina e feminina receberá uma parte desse total; os vencedores receberão $ 35,000 - um aumento de $ 10,000 - enquanto o segundo lugar embolsará $ 20,000 e o terceiro $ 15,000.

Haverá bónus adicionais para os recordes do percurso e para os tempos mais rápidos estabelecidos na Abbott World Marathon Majors Flying 400 - uma secção específica de 400 metros do percurso para contrarrelógio.

"Tenho corrido maratonas em todo o mundo desde 2013", disse a atual campeã feminina Schär num comunicado de imprensa. "Ver o que a Maratona de Londres fez, e continua a fazer, para promover a corrida em cadeira de rodas deve ser um grande exemplo para a sociedade."

Ela começará a corrida como favorita, condizente com seu status como a principal corredora feminina em cadeira de rodas do mundo desde 2018, ao lado da campeã paraolímpica australiana Madison de Rozario, que venceu a Maratona de Londres em 2018.

As também ex-campeãs Nikita den Boer, da Holanda, e Tatyana McFadden, dos EUA, também irão competir, formando um campo de batalha repleto.

"A Maratona de Londres liderou durante muitos anos a promoção, o apoio e a apresentação dos melhores corredores em cadeira de rodas do mundo", afirmou o diretor do evento, Hugh Brasher, num comunicado de imprensa.

"Estamos muito satisfeitos por voltar a fazê-lo, tornando as corridas em cadeira de rodas deste ano as mais ricas da história e dando as boas-vindas ao maior grupo de atletas em cadeira de rodas que alguma vez reunimos."

Na corrida masculina, Hug terá a companhia do campeão de 2019 Daniel Romanchuk, dos EUA, e do oito vezes campeão britânico David Weir.

"O facto de a Maratona de Londres tomar uma posição e aumentar os prémios monetários para os atletas em cadeira de rodas é muito importante e constitui uma referência para todos os desportos a nível mundial", afirmou Weir num comunicado de imprensa.

"Aprecio muito, e sempre apreciarei, o que a Maratona de Londres está a fazer pelas divisões masculina e feminina em cadeira de rodas".

A Maratona de Londres de 2022 tem lugar a 2 de outubro.

Fonte: edition.cnn.com