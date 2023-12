Destaques da história

A Mahindra espera desencadear a revolução dos automóveis eléctricos com o sucesso em pista

A Mahindra Racing é vista como a chave para o aumento das vendas de veículos eléctricos na Índia

D'Ambrosio: "Somos uma grande empresa com o coração de uma pequena equipa

A Mahindra pretende ter supercarros, tuktuks, autocarros e scooters eléctricos

Embora ainda esteja a dar os primeiros passos, existe a esperança de que a Mahindra Racing possa ter um impacto semelhante no futuro.

Uma das equipas da grelha desde o início da Fórmula E, lidera os campeonatos de pilotos e de equipas, embora o Diretor Executivo da empresa, Dilbagh Gill, faça questão de minimizar a conversa sobre a glória do título.

"Acho que ainda não somos candidatos ao título", afirmou à CNN.

O atual líder do campeonato, Jerome D'Ambrosio, não tem ilusões de que é apenas uma pequena peça numa grande roda.

LEIA: Final emocionante do E-Prix do México

A equipa é propriedade da Mahindra & Mahindra, o único fabricante de carros eléctricos na Índia, que tem sido impulsionado pela promessa do governo indiano de limpar um dos países mais poluídos do mundo com um plano ambicioso de vender apenas carros eléctricos até 2030.

De acordo com um relatório recente,a Índia conta com sete das 10 cidades do mundo com a pior poluição atmosférica e Gurugram, um subúrbio da capital indiana, Nova Deli, é a cidade mais poluída do mundo, de acordo com a Greenpeace e a AirVisual.

D'Ambrosio, que venceu a segunda corrida do calendário em Marrocos, afirmou: "Somos como uma grande empresa com a alma de uma pequena equipa e isso pode ser a chave para o sucesso desta equipa.

Visite CNN.com/Sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"É verdade que fazemos parte de um quadro maior e de um grupo de empresas, e cada um de nós tem o seu papel individual a desempenhar. O meu é conduzir o carro e, como um piloto de corridas, temos de tentar ganhar. Qualquer coisa menos do que isso não é suficiente, mas temos de lutar pela vitória, mesmo que estejamos a lutar contra grandes nomes e grandes equipas".

O supercarro da Mahindra

A época 2018/19 da Fórmula E

A Mahindra vende automóveis desde o final da década de 1940, mas produziu o seu primeiro modelo elétrico em 2013, depois de ter adquirido o pioneiro fabricante de automóveis eléctricos Reva. A Mahindra planeia aumentar a sua produção de automóveis eléctricos em 5 000 por ano para 60 000 até 2020.

Mas, como explica Gill, a marca em geral está a olhar para além dos típicos automóveis de estrada para a sua revolução eléctrica.

No atual Salão Automóvel de Genebra, a marca revelou o seu supercarro elétrico Battista e está também a pensar noutros veículos.

Gill explicou: "Os veículos eléctricos ainda estão a dar os primeiros passos e a Índia é um grande mercado, um dos maiores do mundo. Temos consciência da eficiência dos veículos eléctricos e dos veículos comerciais.

"Pode não ser sexy, mas estamos a olhar para toda a indústria de veículos eléctricos, sejam os camiões que entram e saem das cidades, causando problemas de poluição, sejam os autocarros e os tuktuks".

LER: O Planeta Azul encontra-se com o Rali Dakar para o Extreme E

Além disso, a Mahindra expandiu-se para bicicletas e scooters eléctricas com a compra da empresa americana GenZe, e já prometeu que 25% de toda a sua frota de veículos será eléctrica até 2020.

Mas a empresa acredita que a Fórmula E pode ajudar a difundir a mensagem da energia verde. A série está a ganhar popularidade a nível global, com uma corrida a ser anunciada para a Índia no futuro, e há a sugestão de que poderá um dia ultrapassar a Fórmula 1 devido à sua relevância para a indústria automóvel em mudança.

Gill admite que a Fórmula E actua como uma "plataforma de marketing que leva a marca a novos mercados", mas também na forma como a tecnologia, como a do carro de D'Ambrosio, é transferível para um carro de estrada.

Muito mais do que a Fórmula 1

Gill estima que a transferência de tecnologia de um carro de F1 para um carro de estrada demora cerca de cinco anos. No caso da Fórmula E, a transferência de tecnologia demora cerca de 18 meses.

Os passos que a equipa deu são enormes - uma melhoria de 1% na eficiência na sua terceira época em pista apenas através de melhorias no software, o que é impressionante tendo em conta que a taxa de eficiência já era de 93%.

"A tecnologia de um carro de corrida está a ser aplicada a um carro de estrada", explicou. "Estamos a fornecer isso muito mais a um carro de estrada do que à F1."

Há um intercâmbio regular de ideias entre a equipa de corrida, nomeadamente o diretor técnico Lewis Butler, e a marca Mahindra na Índia. Os diferentes lados do negócio Mahindra viajam da Índia para a sede da equipa de corrida no Reino Unido para partilhar informações.

D'Ambrosio está no seu primeiro ano com a Mahindra Racing, mas na sua quinta temporada na série desde o seu início.

LER: Será que a Fórmula 1 vai mudar para a Fórmula E?

Sobre a forma como arrancou, ele disse: "A Fórmula E passou do nada para isso em cinco anos. Estou surpreendido. Se me tivessem dito que estaria aqui agora, eu teria argumentado.

"Para o desporto automóvel, é preciso ser relevante, ser aceite, fazer sentido daqui a 30, 40 ou 50 anos. E nós somos, com o que está a acontecer com a indústria e os veículos eléctricos. Estamos a desenvolver veículos eléctricos e talvez daqui a 20 anos todos os veículos sejam eléctricos. Tendo isso em conta, qual seria o objetivo de gastar dinheiro em carros de corrida?

"Adoro a tecnologia e a transferência para os carros de estrada - é espantoso. Fazer parte dessa transferência técnica e estar na vanguarda da mesma é muito emocionante. Tudo o que fazemos é para nos adaptarmos e evoluirmos para o futuro.

"Para mim, a Fórmula E é o futuro. Adoro-a. Não gostaria de estar noutro lugar. Adoro a mensagem e o conceito. É aí que o futuro pertence."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com