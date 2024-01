A lenda do golfe Tom Watson recorda o seu clássico Open em St Andrews

Rindo e brincando, o grupo está ansioso por jogar num campo lendário, repleto de história do Open Championship. Ele é Tom Watson, e poucas pessoas e lugares são mais sinónimos do Open do que o jogador de 72 anos e St Andrews.

Um dos nomes mais emblemáticos do golfe, Watson é cinco vezes vencedor do Major, enquanto o Old Course de St Andrews já recebeu o Open mais vezes do que qualquer outro local e será palco da 150ª edição do torneio no final deste mês.

No entanto, incrivelmente - e não por falta de tentativas - Watson nunca levantou o Claret Jug no histórico campo de links.

Com oito triunfos nos principais torneios e 39 vitórias no PGA Tour, o americano é considerado um dos melhores jogadores de sempre. As suas cinco vitórias no Open entre 1975 e 1983 deixam-no em segundo lugar, apenas atrás de Harry Vardon (seis), em termos de vitórias de sempre no evento, consolidando a sua reputação como um excelente golfista de links.

Se não fosse por dois agonizantes segundos lugares, Watson teria eclipsado o recorde de Vardon, mas mesmo durante o primeiro desses quase-perdidos, em 1984, em St Andrews, ele insiste que o recorde não estava na sua mente.

"Não pensei nisso", disse Watson à CNN Sport. "O meu trabalho é jogar todas as pancadas até terminar aqui no 18 e esperar que esse seja o resultado mais baixo da semana."

"Agora tinha de ser um herói"

A um buraco do fecho em 1984, o trabalho de Watson estava quase terminado quando chegou ao famoso 17º buraco de estrada empatado na liderança com Seve Ballesteros.

A sua tacada de abertura foi desviada para a direita, quase fora dos limites, e caiu num monte inclinado. Trinta e oito anos depois, quando volta a percorrer o campo, Watson ainda consegue identificar o obstáculo que o levou a tentar uma segunda tacada de tudo ou nada.

"Agora tinha de ser um herói. Ia arriscar e dar aquela tacada perfeita para ganhar o Open Championship", recorda. "O resto é história, mas o lie ditou a pancada que tentei dar ali. Decidi fazer uma jogada agressiva."

O resto é história, pois - registada numa das melhores fotografias de golfe - Watson viu-se obrigado a jogar na posição mais estranha, a poucos centímetros da parede e dos fãs. Apesar de ter um espaço mínimo para o back swing, Watson fez um esforço impressionante para atravessar a estrada e chegar ao green.

No entanto, enquanto preparava um improvável putt de longo alcance, o seu homólogo espanhol, um buraco à frente, estava a protagonizar uma sessão fotográfica que em breve se tornaria icónica.

"Ouvi o rugido da multidão", recordou Watson, quando Ballesteros marcou o seu espantoso putt para birdie no 18º buraco com o seu lendário fist pump.

Watson fez bogey antes de fazer par no último buraco para selar a quarta grande vitória de Ballesteros, que viria a triunfar mais uma vez no Open em 1988.

"Eu sabia que tinha uma boa hipótese de ganhar"

Watson nunca mais chegou tão perto em St Andrews - um 31º lugar em 1995 foi o seu melhor resultado - mas esteve perto de uma vitória inacreditável no Open em 2009.

Aos 59 anos, surpreendeu o mundo em Turnberry, na Escócia, ao jogar 65, 70 e 71 pancadas para liderar por uma pancada, com quatro abaixo do par, no domingo do campeonato. Ficou a 18 buracos de bater o recorde do mais velho grande vencedor, estabelecido por Julius Boros, de 48 anos, no PGA Championship de 1968 (e ultrapassado por Phil Mickelson, de 50 anos, em 2021).

Treze anos mais tarde, Watson disse que "não se importava" com o feito, mas sentiu a pressão de jogar no evento.

"Senti-me nervoso porque sabia que tinha uma boa hipótese de ganhar", admitiu.

Depois de ter feito dois bogeys nos três primeiros buracos, Watson fez um birdie no penúltimo buraco e chegou ao par 4 do 18º buraco a precisar de fazer o par para ultrapassar o compatriota Stewart Cink e garantir a vitória.

Depois de um tee drive ideal o ter colocado no centro do fairway, Watson acredita até hoje que fez a aproximação "perfeita". No entanto, tal como em 1984, os elementos não estavam do seu lado, pois a bola aterrou confortavelmente no green apenas para passar rapidamente pela bandeira e assentar na longa relva a jusante.

"Estava muito vento nas minhas costas e havia ainda mais rajadas de vento quando bati, e penso que a bola que passou por cima do green foi muito por causa dessa rajada extra", disse.

Watson fez um chip-putt para o green, mas o facto de não ter conseguido converter o putt de 10 pés que se seguiu obrigou a um playoff de quatro buracos. Cink chegou à vitória com um par de pars e birdies, com Watson a terminar quatro acima do par.

"Isto não é um funeral, sabiam?" gracejou Watson na abertura da sua conferência de imprensa, embora acrescentando que a derrota lhe tinha "rasgado" as entranhas. No entanto, em última análise, a perda agonizante não diminuiu o seu amor pelo jogo.

"Sou um golfista, jogo um jogo para viver. Que vida fácil é essa?", disse ele.

"Queria ser o melhor golfista que pudesse ser para mim próprio. Se isso fosse suficiente para ganhar a toda a gente, que assim fosse."

Observar a camaradagem do grupo de entusiastas no primeiro buraco apenas consolida as reflexões de Watson, mas também desperta outro sentimento - a falta da emoção de competir.

"Gosto de estar com as pessoas que conheci ao longo dos anos e que estão nos locais dos torneios", disse. "Mas quando a competição está a decorrer, prefiro estar no campo de golfe do que estar debaixo da árvore em Augusta ou no pátio aqui.

"Quero estar lá fora - nunca se perde isso."

Fonte: edition.cnn.com