Alemanha fica significativamente para trás na inovação e utilização de tecnologias digitais em comparação com outros países, como revelou um recente estudo realizado pelo banco de desenvolvimento KfW, lançado em Frankfurt. Este estudo revela uma diferença notável na literatura científica e aplicações de patentes relacionadas a tecnologias digitais, além de níveis mais baixos de gastos em TI por empresas.

O banco alerta para potenciais prejuízos financeiros significativos devido a essa falha na transformação digital, enfatizando a necessidade urgente de ação tanto por parte da política quanto das empresas. De acordo com a economista-chefe do KfW, Fritzi Köhler-Geib, "a Alemanha pode precisar de um longo tempo para igualar o ritmo dos países líderes em pesquisa e uso de tecnologias digitais".

Amplo espaço para liderar concorrentes

De acordo com o estudo, a China e os EUA publicam aproximadamente cinco e meio e quatro vezes mais artigos científicos sobre tecnologias digitais do que a Alemanha, respectivamente. No campo de aplicações de patentes específicas para transformação digital, o Japão lidera, seguido de perto pelos EUA. Esses países apresentam quase três vezes o número de patentes da Alemanha, que está bem à frente da França. Além disso, de acordo com o KfW, a Alemanha importa mais produtos baseados em tecnologia digital do que exporta.

Além disso, a análise do KfW revela um investimento inadequado em digitalização por empresas alemãs. Em 2022, as empresas alocaram apenas 1,4% do PIB para investimentos em TI, que é igual à taxa de gastos de 2019. Para fechar a lacuna com países altamente desenvolvidos, os investimentos em TI da Alemanha deveriam idealmente aumentar para cerca de 140 a 180 bilhões de euros por ano, o que equivale a dobrar ou até mesmo triplicar o volume atual.

Sólida base tecnológica em setores-chave

O KfW sugere fortalecer a pesquisa fundamental em tecnologias digitais na Alemanha. Além disso, eles encorajam os políticos a apoiar a P&D empresarial e melhorar a infraestrutura para garantir que empresas como conexões de internet confiáveis. Há também boas notícias, de acordo com Köhler-Geib, economista-chefe do KfW. Por exemplo, "a pesquisa de alta qualidade em inteligência artificial é globalmente reconhecida". Além disso, a Alemanha tem sólidas capacidades tecnológicas em setores como robótica e direção autônoma.

