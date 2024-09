A jovem selecção alemã sub-21 triunfa com uma vitória de 10-1 na estrada, avançando para o Campeonato Europeu.

A seleção alemã Sub-21, liderada pelo herói do hat-trick Karim Adeyemi, agora se prepara para a EM com confiança. Eles garantiram uma vitória dominadora por 10:1 sobre a Estônia, apesar da ausência de alguns jogadores-chave. A equipe do técnico Antonio Di Salvo agora está virtualmente garantida na participação no Campeonato Europeu no próximo verão, na Eslováquia, após uma vantagem de 10-0 (5-0) no intervalo contra a Estônia, que permaneceu invicta na tabela.

Com dois jogos restantes na fase de qualificação, a Associação Alemã de Futebol lidera a tabela com uma confortável vantagem de quatro pontos sobre a Polônia. A equipe havia exibido suas habilidades ofensivas com uma vitória por 5:1 contra Israel. Durante este jogo em Tallinn, Adeyemi do Dortmund marcou um hat-trick aos 35, 44 e 61 minutos. Outros gols foram marcados por Nick Woltemade do Stuttgart (pênalti aos 23 minutos), Nicolo Tresoldi do Hannover 96 (31 minutos) e o capitão Eric Martel do 1. FC Köln (39 minutos) antes do intervalo.

Quase batendo o recorde

Após o intervalo, Woltemade completou seu brace aos 47 minutos. Max Rosenfelder do SC Freiburg marcou seu primeiro gol aos 59 minutos. Tim Lemperle do Colónia (87 minutos) e Ansgar Knauff do Frankfurt (90 minutos) contribuíram para a vitória de dois dígitos, enquanto Aleksandr Sapovalov da Estônia marcou um gol notável aos 69 minutos. A equipe Sub-21 da Alemanha quase quebrou seu recorde de vitória, um 11:0 contra San Marino em novembro de 2009.

A equipe alemã enfrentará a Bulgária em 11 de outubro em Regensburg, seguido pelo jogo final de qualificação contra a Polônia quatro dias depois. Di Salvo pode usar a janela internacional de novembro para afinar sua formação para as finais ou experimentar outras estratégias.

Expectativas de Di Salvo atendidas

Di Salvo havia expressado suas ambições antes do jogo, dizendo que queriam demonstrar sua identidade alemã e garantir uma vitória clara. A equipe provou estar à altura desse objetivo, exibindo suas habilidades após Patrik Kristal, da Estônia, que jogará no 1. FC Köln na próxima temporada, inicialmente segurar a sua própria. No entanto, o jogo mudou dramaticamente a favor da Alemanha após o pênalti bem-sucedido de Woltemade. Notavelmente, o goleiro da Estônia, Kaur Kivila, conseguiu impedir mais gols apesar das chances contra sua equipe.

Di Salvo fez três mudanças no intervalo, dando a Frans Krätzig do Stuttgart sua estreia na Sub-21 e, eventualmente, dando uma chance a Tim Oermann do Bochum. As ausências de jogadores-chave como o atacante Youssoufa Moukoko, que recentemente se juntou a uma equipe da Ligue 1 francesa, ou o jogador ofensivo Brajan Gruda, que foi transferido para o Brighton & Hove Albion do 1. FSV Mainz 05, não foram uma preocupação, dada a vitória esmagadora da equipe.

