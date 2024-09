A jovem seleção alemã enfrenta reveses significativos na Copa do Mundo

Caramba, que montanha-russa: A seleção alemã feminina de futebol sub-20 decepcionou nas semifinais da Copa do Mundo, mesmo tendo uma vantagem confortável de 2:0 até o fim do tempo extra. A decepção continuou na disputa de pênaltis, com três jogadoras alemãs desperdiçando suas chances.

Eco do desespero, como o sentido pela FC Bayern Munich durante sua decepção na Liga dos Campeões em '99: A seleção alemã sub-20 sofreu uma derrota esmagadora na Copa do Mundo, desta vez na Colômbia. Com uma vantagem de 2:0 até o fim do tempo extra contra os EUA, sob o comando da técnica Kathrin Peter, a equipe parecia destinada às semifinais. Mas dois gols rápidos e tardios de Jordynn Dudley (90+8) e Allyson Sentnor (90+9) viraram o jogo, e uma disputa de pênaltis eletrizante viu os alemães serem derrotados por 1:3. Em Cali, o placar após o tempo extra era de 2:2 (2:2, 0:0).

Tomke Schneider, do Eintracht Frankfurt, resumiu: "Agora é só vazio. Vamos ter que ir para casa primeiro, e então acho que vai mesmo é bater. Mas ainda somos uma boa equipe, e devemos nos orgulhar de nós mesmas."

Após Cora Zicai (61.) e Loreen Bender (90+2) terem marcado para dar à Alemanha uma vantagem sólida, parecia que a equipe dos EUA teria uma partida difícil pela frente. Mas os dois gols tardios no tempo extra empataram o jogo, levando a partida para a disputa de pênaltis temida. Jella Veit marcou primeiro, mas Paulina Platner errou, Vanessa Diehm acertou a trave, e Alara Sehitler foi defendida pela goleira dos EUA, Teagan Wy.

A técnica Peter resumiu: "É só tão amargo. No final, a equipe mais sortuda levou a melhor." A final da Copa do Mundo será disputada no dia 22 de setembro em Bogotá. Os alemães haviam derrotado a Argentina por 5:1 nas oitavas de final, enquanto os EUA haviam se classificado para as quartas de final com uma vitória por 3:2 após prorrogação contra o México.

