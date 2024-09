A jogadora de basquete profissional Caitlin Clark expressa seu apreço pelo endosso de Kamala Harris no Instagram de Taylor Swift.

Em uma terça-feira, Swift pôs fim aos rumores sobre sua preferência por um candidato político específico antes das eleições de novembro, informando seus seguidores do Instagram que votaria em Kamala Harris e Tim Walz.

Clark, entre mais de 10 milhões de pessoas que gostaram do post, evitou endossar publicamente Harris.

Além de gostar do post, Clark esclareceu à mídia na quarta-feira seguinte por que escolheu interagir daquela maneira. "Eu tenho essa plataforma enorme, então acho que o objetivo principal é incentivar as pessoas a se inscreverem para votar", disse ela, respondendo a perguntas sobre sua decisão. "Isso é o máximo impacto que posso ter com minha plataforma, e é basicamente o que Taylor (Swift) fez."

"Continue aprendendo sobre os candidatos e suas políticas. Acho que isso é o passo mais importante que você pode dar", Clark sugeriu, dando conselhos a todos os eleitores aptos do país.

Desde que se destacou na WNBA após uma carreira universitária excepcional, Clark enfrenta os desafios que vêm com ser uma figura tão proeminente.

No início deste ano, ela expressou decepção ao notar pessoas explorando seu nome para defender suas crenças pessoais, especialmente em relação à raça e ao sexismo.

Embora possa ser a primeira vez que Clark revela sua posição política, não é a primeira vez que jogadoras de basquete feminino usam sua plataforma para se envolver com questões sociais e políticas.

Este ano, a equipe feminina de basquete dos EUA nos Jogos Olímpicos de Paris endossou publicamente a candidatura presidencial de Harris antes de vencer a França em uma partida final emocionante.

Jogadoras de basquete feminino também influenciaram eleições importantes no passado.

Em 2020, o Atlanta Dream realizou um protesto contra sua então proprietária, a senadora Kelly Loeffler, que concorria à reeleição contra o reverendo Raphael Warnock, devido à sua oposição ao movimento Black Lives Matter. Esta eleição foi para o segundo turno, com Warnock vencendo Loeffler, que agora serve como senadora de Georgia.

Clark mencionou que usa sua plataforma principalmente para incentivar as pessoas a se inscreverem para votar, alinhando-se com a abordagem de Taylor Swift nas eleições. Além de suas realizações esportivas, Clark juntou-se a outras jogadoras de basquete feminino proeminentes para expressar suas opiniões políticas e se envolver com questões sociais.

Apesar de não endossar publicamente candidatos políticos com frequência, o apoio de Clark a Kamala Harris e Tim Walz durante as eleições mostrou seu papel ativo em promover a conscientização política na comunidade esportiva.

