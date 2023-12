A Itália vence a dramática decisão por penáltis contra a Espanha e chega à final do Euro 2020

Federico Chiesa, com um belo remate em arco, colocou a Itália em vantagem aos quatro minutos de jogo, enquanto Álvaro Morata, que entrou no lugar de Jorginho, concluiu uma excelente jogada de passes para empatar com a Espanha a 10 minutos do final do tempo regulamentar.

Sem que nenhuma das equipas conseguisse encontrar o golo da vitória no prolongamento, o jogo foi para os penáltis, com Jorginho a marcar o penalti decisivo depois de Morata ter falhado a sua cobrança e a levar a Itália à sua primeira grande final internacional desde o Euro 2012.

O treinador Roberto Mancini presidiu a uma reviravolta notável para a Itália, que não conseguiu sequer qualificar-se para o Campeonato do Mundo em 2018.

A Itália iniciou o Euro 2020 a 11 de junho com uma vitória por 3-0 sobre a Turquia e emergiu como um candidato surpresa a levantar o Troféu Henri Delaunay após alguns desempenhos impressionantes - esta atual safra de jogadores está agora a apenas um jogo de vencer apenas o segundo Campeonato Europeu do país e o primeiro desde 1968.

Seja qual for a equipa que defrontar na final de domingo - Inglaterra ou Demark, que se defrontam na quarta-feira - poucos apostarão contra os italianos.

Surpresa nas semifinais

Sob o comando de Mancini, mais uma vez resplandecente em seu elegante terno Armani, a Itlia se afastou consideravelmente do estilo defensivo organizado e corajoso que veio a definir a Azzurra ao longo dos anos.

É certo que alguns desses elementos ainda se mantêm, sobretudo na liderança da veterana dupla de defesas centrais Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, mas o Euro 2020 viu a Itália adotar um estilo de ataque mais fluido e agressivo.

Infelizmente, um dos principais elementos do sucesso da equipa até agora, Leonardo Spinazzola, vai estar afastado durante vários meses depois de ter sofrido uma lesão no tendão de Aquiles na vitória sobre a Bélgica nos quartos de final.

Por outro lado, a Espanha começou o torneio de forma relativamente fraca, conseguindo apenas empatar com a Suécia e a Polónia. Embora a equipa de Luis Enrique tenha dominado esses jogos, a sua negligência na frente da baliza significava que o seu incessante futebol de posse de bola carecia de uma vantagem.

Tudo mudou no terceiro jogo da fase de grupos contra a Eslováquia, onde um incrível golo contra do guarda-redes Martin Dubravka abriu as comportas e a Espanha passou a marcar 10 golos em apenas dois jogos.

A semifinal de terça-feira entre as duas selecções foi a primeira vez que Wembley pôde acolher 60 000 adeptos - contra 45 000 nas eliminatórias anteriores -, uma vez que o governo britânico autorizou um aumento da capacidade antes do levantamento das restrições.

Há mais de um ano que um estádio do Reino Unido não recebia uma multidão desta dimensão e os dois grupos de adeptos estavam a saborear a oportunidade de apoiar as suas equipas em massa.

Se tivéssemos fechado os olhos durante 90 segundos durante o hino nacional italiano, teríamos sido perdoados por pensar que estávamos de volta ao Estádio Olímpico de Roma, onde a Itália tinha disputado os seus três jogos da fase de grupos.

E, embora o hino nacional sem palavras da Espanha não tenha provocado o mesmo nível de ruído do mar de camisolas vermelhas no extremo oposto do estádio, os seus adeptos foram indiscutivelmente os mais barulhentos dos dois quando o jogo começou.

Quando alguns adeptos ingleses - sentados na bancada superior de Wembley - começaram a cantar "It's Coming Home", os adeptos espanhóis e italianos uniram-se em vaias para os abafar rapidamente.

Depois de a Itália ter começado a ganhar terreno na disputa, os adeptos espanhóis responderam com gritos de "Olé" cada vez que a equipa fazia um passe durante o período de posse de bola seguinte, aplaudindo com entusiasmo depois de Ferran Torres ter feito uma jogada especialmente bem conseguida.

A jogada acabou por terminar com Pedri a encontrar Dani Olmo, que aproveitou o seu próprio remate bloqueado e conseguiu uma defesa inteligente do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, embora o avançado espanhol talvez devesse ter feito melhor - algo que se tornou uma frase comum no Euro 2020.

A Espanha foi, sem dúvida, a equipa que mais melhorou ao longo da primeira parte, mas Mikel Oyarzabal desperdiçou provavelmente a melhor oportunidade da sua equipa, rematando por cima da barra e para o fundo do recinto de Wembley, depois de ter sido escolhido por Jordi Alba.

O primeiro tempo teve um fluxo e refluxo intrigantes, com nenhuma das duas equipes sendo capaz de exercer qualquer período significativo de domínio.

Na ocasio em que um jogador italiano conseguiu chegar atrs da defesa espanhola ou encontrar um pequeno espao, ele foi rapidamente abafado por vrios camisas brancas.

Quando a equipe de Mancini finalmente teve uma oportunidade, Emerson só conseguiu acertar a trave de um ângulo apertado, embora a mão estendida de Unai Simon talvez tenha sido mais casual do que o chute merecia.

Final dramático

Depois de um início de segundo tempo calmo, o jogo ganhou vida com as duas equipas a trocarem oportunidades de golo.

Primeiro, Sergio Busquets, completamente desmarcado, deveria ter feito melhor depois de ser encontrado por Oyarzabal na entrada da área, mas só conseguiu mandar o seu remate por cima da trave, antes de Chiesa fazer uma bela defesa a um remate rasteiro de Simon do outro lado.

No entanto, momentos depois, foi Chiesa quem finalmente conseguiu o gol.

O rápido contra-ataque da Itália, iniciado pela rapidez de Donnarumma, parecia ter sido desmarcado por Aymeric Laporte, mas Chiesa respondeu consideravelmente mais rápido do que a lenta defesa espanhola para pegar a bola e enrolar um belo chute no canto oposto.

O Estádio de Wembley explodiu e, pela primeira vez na noite, ficou claro o número de torcedores italianos que haviam chegado a esta parte de Londres.

A Espanha reagiu bem, incentivada pelos gritos de "si se puede" dos seus adeptos, mas Oyarzabal e Olmo não conseguiram, pois remataram bem posicionados para fora da baliza.

A Espanha teve de agradecer a Simon por ter mantido o jogo, com o guarda-redes a sair rapidamente para abafar o remate do suplente Domenico Berardi.

No entanto, a Espanha não tardou a chegar ao golo do empate.

Morata - muito criticado durante a competição - e Olmo fizeram uma bela jogada individual e o primeiro recebeu o passe de volta com perfeição, antes de bater com calma no canto inferior.

Sem que nenhuma das equipas conseguisse chegar ao golo da vitória, o jogo foi para o prolongamento, o que significa que todos os jogos da eliminatória que a Espanha disputou duraram 120 minutos.

Nesta fase tardia, não havia sinais de nervosismo nas equipas.

Os adeptos espanhóis, em particular, sentiram que o empate poderia estar garantido e quase tiveram outro golo para aplaudir logo no primeiro período do prolongamento.

O livre de Gerard Moreno foi desviado por Donnarumma e Marcos Llorente só conseguiu desviar um remate difícil para o fundo da baliza, depois de uma jogada de pinball na grande área.

Os adeptos italianos estavam calados e nervosos com a sua equipa em desvantagem, enquanto uma pequena secção de adeptos espanhóis no outro extremo do estádio tinha começado a cantar uma "Macarena" improvisada.

Os italianos tiveram momentaneamente motivos para festejar, acreditando que Berardi tinha encontrado o golo da vitória, mas este foi anulado por fora de jogo.

Durante o sorteio para decidir em que lado seria realizada a disputa de pênaltis, Chiellini estava rindo enquanto tentava, brincando, convencer o colega Jordi Alba a permitir que os pênaltis fossem cobrados na frente da torcida italiana.

Alba permaneceu de cara fechada, mesmo quando Chiellini, radiante, o abraçou. Donnarumma e Simon também se abraçaram antes do início da disputa de pênaltis.

Depois de Manuel Locatelli e Olmo terem falhado os primeiros remates das suas equipas, os cinco penáltis seguintes foram todos marcados antes de Morata ver o seu fraco remate ser defendido por Donnarumma.

O selecionador espanhol, Enrique, sugeriu que Morata estava a debater-se com uma lesão.

"Morata teve um problema no adutor, mas mesmo assim quis bater o penálti e isso diz muito sobre a sua personalidade", disse aos jornalistas após o jogo.

"No desporto profissional, todos temos de aprender a ganhar e a aceitar a derrota. É por isso que quero felicitar a Itália.

"Vamos regressar a Espanha com a certeza de que estivemos claramente entre as melhores equipas deste torneio."

Jorginho foi o próximo a entrar em campo e, com muita frieza, usou seu gesto caraterístico para mandar Simon para o lado errado e rolar a bola para escanteio.

A massa de camisas azuis atrás do gol se agitou enquanto milhares de torcedores se aproximavam para comemorar com seu herói.

Chegar à final talvez fosse algo que nem mesmo os torcedores italianos mais fervorosos poderiam prever com confiança antes do torneio, mas ganhar tudo agora parece uma possibilidade muito realista.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com