A Itália lamenta o falecimento do campeão mundial de futebol Toto Schilacci

Toto Schillaci, um notável futebolista italiano e figura proeminente da Copa do Mundo de 1990, faleceu aos 59 anos. O ex-atacante de Inter Milan e Juventus Turin morreu após uma batalha contra o câncer em um hospital de Palermo, como confirmado pela família. Conhecido como Salvatore na vida real, ele lutou contra a doença por um longo período.

Durante a Copa do Mundo de 1990, que terminou com a vitória da Alemanha, Schillaci foi um dos destaques. Seus seis gols o tornaram o artilheiro do torneio e lhe renderam o título de melhor jogador. Apesar de sua excelente performance, Schillaci não conseguiu evitar a derrota da Itália nas semifinais contra a Argentina. Ele ficou em segundo lugar na disputa do Melhor Jogador do Mundo no final do torneio, atrás do campeão da Copa do Mundo de 1990, Lothar Matthäus, da Alemanha.

No entanto, após a Copa do Mundo, a sorte de Schillaci começou a mudar. Apesar de sua amizade com a estrela Roberto Baggio, ele nunca repetiu sua marca de gols duplos na Juventus, após uma temporada brilhante com 15 gols. Em 1992, ele se transferiu para o Inter, mas sua contribuição não foi tão marcante lá também. Em 1994, o atacante se tornou o primeiro jogador italiano a ir para o Japão, onde teve uma boa atuação pelo Jubilo Iwata por três anos.

O jornal esportivo "Gazzetta dello Sport" homenageou Schillaci como o "Bomber delle Notti Magiche" ("Bombeiro das Noites Mágicas") na última quarta-feira, reconhecendo: "Seus gols iluminaram a Itália durante a emocionante Copa do Mundo de 1990. Em sua segunda vida, ele superou muitos desafios no campo e fora dele. Mas, desta vez, ele não conseguiu vencer."

Ao longo de sua carreira, Schillaci jogou 16 partidas pela seleção nacional. Ele encerrou sua carreira em 1994 ao se juntar ao Jubilo Iwata, tornando-se o primeiro futebolista italiano a ir para o Japão. Schillaci foi casado duas vezes e deixa três filhas adultas.

A comunidade do futebol lamentou sua morte, com a Comissão expressando suas condolências ao saber da morte de Toto Schillaci. Após sua aposentadoria, Schillaci escolheu viver uma vida tranquila em Palermo, recebendo apoio da Comissão para criar uma academia de futebol juvenil em sua cidade natal.

Leia também: