A Itália derrota a Bélgica no Euro 2020 e avança para as meias-finais

Os três golos da Azzurra no 2-1 surgiram na primeira parte, com golos brilhantes de Nicolo Barella e Lorenzo Insigne a abrirem uma vantagem de dois golos.

No entanto, a desvantagem foi reduzida para metade poucos instantes depois, quando Romelu Lukaku converteu de penálti após uma falta desastrada de Giovanni Di Lorenzo sobre o adolescente Jeremy Doku, que se destacou entre algumas das estrelas mais consagradas da Bélgica.

Lukaku teve duas grandes oportunidades para empatar na segunda parte, mas uma defesa italiana de última hora impediu o avançado do Inter de Milão de chegar ao golo.

A Itlia jogou de costas para a parede durante boa parte do jogo, mas a falta de pontaria da Blgica no ataque fez com que a veterana dupla de zaga central Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raramente fosse incomodada.

Estrelas em declínio?

A Bélgica chegou a este torneio com grandes expectativas, com muitos a rotularem o Euro 2020 como a última oportunidade para a envelhecida "geração de ouro" do país ganhar algum troféu.

Até agora, os Diabos Vermelhos tinham estado à altura das expectativas, vencendo os três jogos da fase de grupos antes de eliminarem com eficácia, se não mesmo de forma enfática, o atual campeão Portugal nos 16 avos-de-final.

Por outro lado, poucos esperavam que a Itália brilhasse tanto como tem brilhado no Euro 2020.

A energia ilimitada de jogadores como Leonardo Spinazzola e Manuel Locatelli conferiu a esta equipa uma vantagem ofensiva empolgante, enquanto o regresso de Marco Verratti após uma lesão deu ao meio-campo um maior controlo.

A Bélgica começou a partida - talvez como esperado - com o pé direito, com Lukaku encontrando espaço atrás da defesa italiana em duas ocasiões logo no início. As chances não deram em nada, mas era um sinal do que estava por vir, já que a Bélgica dominou a meia hora inicial.

A Itália pensou que tinha assumido a liderança contra a corrente do jogo, depois de Leonardo Bonucci ter desviado para casa o livre de Insigne, mas o VAR considerou que o defesa estava em fora de jogo por pouco.

Além de Eden Hazard, esperava-se que Kevin De Bruyne também ficasse de fora desta partida por lesão - ou, pelo menos, apenas no banco de reservas -, mas o técnico Roberto Martinez surpreendeu a todos ao incluir o astro do Manchester City na equipe titular.

A lesão na perna não deu sinais de que pudesse atrapalhar De Bruyne, que ditava o jogo a partir do meio-campo e parecia explosivo no contra-ataque.

Depois de uma das várias investidas, um belo remate de pé esquerdo obrigou o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma a uma defesa brilhante. Pouco depois, o jovem guardião voltou a ser chamado a intervir, desviando um remate rasteiro de Lukaku.

Mas a Bélgica não conseguiu aproveitar o domínio inicial e a Itália passou para a frente aos 30 minutos.

Barella pegou uma bola perdida dentro da área e, de alguma forma, passou por três camisas vermelhas, antes de disparar um chute violento na trave que não deu chance a Thibaut Courtois.

A Bélgica retomou o caminho do golo, com um ritmo forte, mas sem incomodar a defesa italiana.

A equipa de Mancini pode ter-se afastado um pouco do clássico manual italiano de defesa, mas muitas das características que fizeram com que as equipas italianas do passado fossem bem-sucedidas ainda se mantêm, nomeadamente a organização da defesa por parte do veterano Chiellini.

No entanto, seria a Itlia que voltaria a marcar, e foi Insigne quem marcou um dos golos do torneio. O pequeno atacante do Napoli cortou para dentro com o pé direito e fez um belo chute que passou pelo braço estendido de Courtois e entrou no canto oposto.

A Bélgica estava em estado de choque, com os jogadores de mãos cruzadas e Martínez de braços cruzados, já com uma expressão de resignação no rosto.

Mas a sua equipa foi salva segundos depois, quando o árbitro Slavko Vincic assinalou penálti na sequência de um empurrão desastrado - e um pouco brando - de Di Lorenzo em Doku.

Lukaku não cometeu qualquer erro na cobrança do pênalti, que foi parar no meio do gol.

Se os 45 minutos iniciais estiveram ao nível da melhor metade de futebol do Euro 2020 até à data, o segundo período não começou da mesma forma. As duas equipas pareciam contentar-se em recuperar o fôlego, mas a Bélgica começou logo a pressionar em busca do golo do empate.

A primeira oportunidade surgiu aos 15 minutos, depois de uma corrida incisiva de Doku e de um passe para De Bruyne, que colocou a bola na cara do golo. A bola parecia que Lukaku teria um simples toque na trave, mas um desvio de Spinazzola acabou tirando a bola do alcance do atacante.

Os defesas italianos, em particular Chiellini, festejaram com Spinazzola como se este tivesse marcado um golo.

A Bélgica continuou a atirar tudo contra a Itália, incluindo o guarda-redes Courtois no último canto do jogo, mas na verdade a linha defensiva italiana nunca pareceu ser ultrapassada.

Para a "geração de ouro" da Bélgica, este pode muito bem ser o fim do caminho, mas a Itália - que nem sequer se conseguiu qualificar para o Campeonato do Mundo de 2018 - tem agora uma hipótese realista de conquistar o primeiro grande troféu desde o Campeonato do Mundo de 2006.

