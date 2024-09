A inundação iminente do Oder ameaça a Alemanha

No texto sudeste da Polônia, a água está gradualmente recuando, mas os níveis ainda estão subindo nas partes baixas do rio Oder. Isso representa um desafio para as autoridades na parte oriental do estado alemão de Brandemburgo, que se preparam para um fim de semana difícil. Como medida precaução, duas seções de votação em Frankfurt an der Oder tiveram que ser mudadas logo antes das eleições estaduais.

As enchentes do rio Oder, após as chuvas intensas em suas áreas de origem, ainda estão descendo e se aproximando da fronteira alemã. Devido ao aumento dos níveis de água, a voivodia polonesa de Lubusz já emitiu um alerta de enchente para as áreas ao longo do rio Oder. Espera-se que o pico da enchente atinja a cidade de Nowa Sol, a cerca de 80 quilômetros a leste da fronteira, no domingo, antes que as águas continuem a fluir em direção à Alemanha.

O rio Oder marca a fronteira com a Alemanha em Ratzdorf, a dez quilômetros ao sul de Eisenhüttenstadt. O Oder passa por Frankfurt (Oder) e eventualmente alcança o Mar Báltico, a cerca de 150 quilômetros mais a norte, através da Lagoa de Szczecin. Enchentes extensas são esperadas na ampla vala do rio Oder, especialmente nas áreas próximas às margens.

Equipes de crise estão se preparando para os níveis crescentes de água em Frankfurt e em todas as comunidades vizinhas. As defesas contra enchentes reforçadas já estão no lugar na Pomerânia Ocidental, do lado polonês, há vários dias. De acordo com a RBB, a preocupação com a enchente do Oder é significativa. O nível de alerta mais baixo, 1, está atualmente em vigor para os trechos do rio de Ratzdorf via Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) até a foz do Warthe em Seelow. No entanto, a situação é considerada sensível e pode piorar rapidamente. Recentemente, o nível de água em Eisenhüttenstadt estava logo abaixo da marca de cinco metros.

A enchente atinge o estado de Brandemburgo durante os preparativos para as eleições. No entanto, apenas pequenas interrupções na votação no domingo são esperadas. Por exemplo, duas seções de votação foram mudadas de áreas à beira do rio para locais mais altos em Frankfurt an der Oder como medida precaução.

O ministro-presidente de Brandemburgo, Dietmar Woidke, pediu aos moradores das regiões atingidas pela enchente que se preparem para o pior. "Em algumas partes do Oder, o nível de alerta mais alto, 4, pode ser alcançado nos próximos dias. Portanto, permanecemos vigilantes", disse ele.

A enchente na Polônia ainda não acabou: bombeiros, soldados e moradores na cidade de Brzeg Dolny, a 35 quilômetros a noroeste de Wrocław (Breslau), trabalharam para manter as barragens. Várias vazamentos ocorreram lá, segundo consta.

O nível de água lá era de 9,33 metros de acordo com o Instituto Meteorológico Polonês durante a noite. Os especialistas alertaram que os níveis de água ainda poderiam subir para 9,45 metros. O normal é um nível de cerca de 4,60 metros. Para comparação, com o máximo previsto para Brzeg Dolny, o rio ainda estará abaixo dos níveis da enchente do Oder de 1997.

Em Wrocław, a equipe de crise se reuniu novamente com o primeiro-ministro Donald Tusk. O nível de água na cidade com 630.000 habitantes já havia caído dez centímetros em relação ao dia anterior, informou um porta-voz do Instituto Meteorológico. Prevê-se tempo seco e ensolarado para grandes partes da Polônia nos próximos dias.

As águas da enchente do rio Oder, impulsionadas pelas chuvas intensas a montante, continuam a se mover em direção à fronteira alemã. Isso deve resultar em mais enchentes na ampla vala do rio Oder, especialmente nas áreas próximas às margens em Brandemburgo.

