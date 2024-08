- A inteligência artificial do Google mais uma vez gera semelhanças de indivíduos, após um incidente desagradável.

Após um hiato de seis meses devido a um incidente envolvendo imagens geradas por AI de soldados negros nazistas, o Google está retomando a função de criar imagens usando seu software de AI. Inicialmente, essa funcionalidade estará disponível apenas para assinantes do chatbot de AI Gemini, anunciou o Google em um post no blog.

O software de AI do Google, Imagen 3, é semelhante a programas concorrentes que podem gerar imagens com base em instruções verbais. Em fevereiro, a opção de criar imagens de pessoas foi temporariamente desativada devido à adesão da AI a padrões de diversidade atuais, resultando em resultados incongruentes, como imagens de soldados negros com uniformes nazistas.

Na época, o Google reconheceu que havia negligenciado algumas exclusões de programação para situações em que a diversidade não era apropriada. No entanto, eles defenderam a integração da diversidade em imagens geradas por AI, destacando seu impacto positivo nos consumidores mundiais que utilizam o software. No entanto, eles reconheceram que tinham ultrapassado os limites nesse caso específico.

A falta de diversidade na AI continua sendo uma preocupação importante

Na era digital, aplicativos de AI enfrentaram vários desafios relacionados a estereótipos e discriminação. Por exemplo, softwares de reconhecimento facial anteriores tiveram dificuldade em identificar indivíduos com tons de pele mais escuros. Mais frequentemente do que não, imagens geradas por AI apresentavam predominantemente pessoas brancas.

O Google e outras empresas de tecnologia estão trabalhando ativamente para promover a diversidade. No entanto, isso às vezes apresenta desafios, especialmente nos Estados Unidos, onde acusações de discriminação contra brancos ganharam força, resultando em uma significativa reação negativa. O software de AI do Google que se concentrava apenas em pessoas brancas particularmente incomodou os críticos, incluindo o bilionário da tecnologia Elon Musk.

O AI do Google não reproduzirá imagens de indivíduos famosos

Além disso, o AI do Google também continuará a recusar pedidos de imagens fotorrealistas de indivíduos famosos, como é o caso de alguns programas concorrentes, como o Grok da empresa de AI xAI de Musk. Isso é principalmente devido às preocupações com imagens geradas por AI que poderiam manipular a opinião pública, especialmente em torno das eleições.

Apesar dos esforços do Google para promover a diversidade em imagens geradas por AI, as críticas persistiram. A internet se tornou uma plataforma para deslegitimar essas iniciativas, com indivíduos e organizações expressando suas preocupações sobre representações enviesadas.

O incidente envolvendo imagens geradas por AI de soldados negros nazistas na internet desencadeou um debate sobre a necessidade de práticas de AI mais inclusivas, destacando o problema persistente da falta de diversidade em aplicativos de AI.

