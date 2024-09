A Intel suspende a construção de uma fábrica de semicondutores em Magdeburgo

O governo alemão tinha ansiosamente planejado desembolsar uma generosa quantia de dez bilhões de euros para atrair a gigante de tecnologia Intel a estabelecer uma fábrica na Alemanha Oriental. Infelizmente, a Intel parece ter mudado de ideia, deixando o ambicioso projeto de Magdeburgo em suspenso.

O CEO da Intel, Pat Gelsinger, revelou que a construção da muito esperada fábrica pode ser adiada em até dois anos. A Intel currently está lutando contra prejuízos financeiros e implementou medidas de economia para mitigar o impacto. Originalmente, os planos previram a construção de duas fábricas em Saxony-Anhalt, com a primeira prevista para começar em 2022, com a possibilidade de criar cerca de 3.000 empregos.

O investimento projetado para a fábrica inicial era de uma quantia colossal de 30 bilhões de euros. O governo alemão havia concordado em fornecer uma ajuda estatal de 9,9 bilhões de euros em apoio ao deslocamento no ano passado. Recentemente, Gelsinger havia orgulhosamente afirmado que métodos de produção de ponta seriam utilizados em Magdeburgo, permitindo à Intel rivalizar com líderes da indústria. A cerimônia de início das obras estava prevista para 2022, com a produção prevista para começar algum tempo em 2027 ou 2028.

No entanto, a Intel relatou um prejuízo de um bilhão de dólares no último trimestre e os analistas financeiros preveem mais déficits. Para combater isso, Gelsinger anunciou que cerca de 15.000 empregos seriam eliminados, reduzindo a força de trabalho em aproximadamente 15%. Ele visa economizar mais de dez bilhões de dólares até o próximo ano. Enquanto isso, a Intel suspendeu seus planos de expansão na Polônia enquanto se concentra em investir em novas fábricas nos EUA e colaborar com a divisão de nuvem da Amazon para desenvolver novos chips.

Nova direção estratégica da Intel

Um permit de construção para as fábricas de Magdeburgo já havia sido obtido, após uma avaliação extensiva de uma aplicação de 2.000 páginas e consultas públicas com grupos de interesse e municípios. Pendente da aprovação da Comissão Europeia para o financiamento do governo alemão, os representantes de Saxony-Anhalt expressaram otimismo de que a UE liberaria a ajuda antes do final do ano, permitindo que a construção começasse.

A visão de Gelsinger para a Intel é a empresa se tornar o principal fabricante por contrato para outros provedores de chips. A Intel planeja dominar os processos de produção avançados para competir agressivamente com players estabelecidos como a TSMC do Taiwan. A construção em Magdeburgo era um componente essencial desses planos.

A Intel já havia ocupado uma posição dominante no mercado de chips, mas acabou ficando para trás. Um ponto de virada crítico foi perder terreno no mercado de smartphones. A Intel pretendia aproveitar sua excelência no setor de PCs para o mercado de dispositivos móveis, mas os processadores mais eficientes em termos de energia acabaram prevalecendo. Como resultado, os processadores para smartphones não vêm mais da Intel, mas de concorrentes como a Qualcomm ou a TSMC.

O impacto econômico dos prejuízos financeiros e das medidas de economia da Intel na economia alemã é uma preocupação, considerando a significativa ajuda estatal de 9,9 bilhões de euros prometida para o projeto de Magdeburgo. O adiamento na construção da fábrica da Intel em Magdeburgo pode potencialmente afetar a criação de cerca de 3.000 empregos em Saxony-Anhalt.

