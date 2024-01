A Inglaterra chega à primeira grande final desde 1966 depois de uma vitória tensa sobre a Dinamarca no Euro 2020

A equipa de Gareth Southgate teve de se virar de trás para a frente para vencer e, quando o jogo foi para o prolongamento, um penálti polémico decidiu a partida.

Raheem Sterling caiu na área sob pressão de uma multidão de jogadores dinamarqueses e, depois de o árbitro Danny Makkelie ter assinalado o penálti, a decisão foi confirmada pelo VAR.

Para aumentar o drama, o pontapé de baliza de Harry Kane foi defendido por Kasper Schmeichel, mas o avançado inglês aproveitou para marcar no ressalto.

O golo contra de Simon Kjaer anulou o maravilhoso golo de livre de Mikkel Damsgaard na primeira parte, num jogo em que a Dinamarca teve mais uma atuação corajosa que tem caracterizado o seu torneio, depois do colapso de Christian Eriksen no jogo de abertura da equipa.

Para a Inglaterra, o empate tinha semelhanças com a sua última semifinal em um Campeonato Europeu, contra a Alemanha em 1996. A partida também foi disputada diante de um Estádio de Wembley lotado, mas terminou em circunstâncias muito diferentes.

Southgate foi o homem que falhou o penálti decisivo nessa noite, mas, 25 anos depois, o jogador de 50 anos conduziu o seu país à sua primeira final do Campeonato da Europa.

"Estou muito orgulhoso dos jogadores", disse Southgate ao sítio da UEFA na Internet. "Foi uma ocasião incrível para fazer parte dela. Os adeptos foram incríveis toda a noite".

A Inglaterra vai agora defrontar a Itália na final, depois de a Azzurra ter vencido a Espanha nos penáltis na terça-feira.

Embora a equipa italiana tenha parecido imperiosa durante o Euro 2020, a Inglaterra espera que o apoio da casa em Wembley a possa inspirar para uma vitória histórica no domingo.

Multidões lotam Wembley

O governo britânico permitiu que 60.000 adeptos entrassem no Estádio de Wembley para as meias-finais, e aqueles que tiveram a sorte de conseguir bilhetes para o jogo de quarta-feira viveram uma atmosfera como nenhuma outra.

Os adeptos ingleses estavam, sem surpresa, em maioria, cantando e dançando pela Wembley Way - a famosa estrada que dá acesso ao estádio - antes de criarem um ambiente de festa dentro do estádio, enquanto o som de "Sweet Caroline" rodopiava pelo recinto cavernoso.

Se os adeptos da equipa dinamarquesa estavam em minoria, não deixaram de marcar presença, com uma das extremidades do estádio repleta de bandeiras dinamarquesas.

A saída dos jogadores do túnel foi marcada por um ruído e uma sensação de nervosismo e expetativa. Depois de terem estado fechados devido às restrições impostas pela Covid-19, a sensação foi de uma enorme manifestação de emoção, que reverberou em Wembley.

"Todo o fator de bem-estar está prestes a explodir de pura alegria", disse um adepto inglês à CNN enquanto caminhava para o estádio com o seu filho.

"Acho que toda a gente tem andado com esta emoção reprimida ao longo deste último ano. É uma altura em que o fim está à vista... Acho que estamos na crista da onda que espero que nunca se quebre".

Naqueles minutos iniciais, a Inglaterra, em particular, parecia inspirada por esse apoio.

Prorrogação

Depois de um início de jogo alucinante, a partida ficou mais tranquila, com a Dinamarca recuada e a Inglaterra atacando mais. Sterling teve duas chances de gol, enquanto a torcida da casa aplaudia os homens de branco.

Todo o bom trabalho inicial da Inglaterra quase foi anulado por um momento de loucura do goleiro Jordan Pickford.

Depois de uma defesa de rotina e sem qualquer pressão, o seu lançamento fraco foi facilmente intercetado, mas a Dinamarca não conseguiu encontrar espaço para rematar para o que seria uma baliza vazia.

Depois disso, os dinamarqueses entraram no jogo e passaram para a frente com um golo de livre mágico de Damsgaard, aos 30 minutos. A bola parada foi quase perfeita, passando por cima da barreira e não dando chance de defesa para Pickford.

O golo, o primeiro sofrido pela Inglaterra neste torneio, acalmou a multidão - mas apenas temporariamente.

A Inglaterra estava galvanizada e, momentos depois de Sterling ter sido impedido de empatar o jogo por uma defesa maravilhosa de Schmeichel, o cruzamento de Bukayo Saka foi acidentalmente desviado pelo defesa Kjaer. Na verdade, Sterling estava à espera de um golo se Kjaer não tivesse desviado a bola para a baliza.

A segunda parte começou como a primeira, com a Inglaterra à procura de um golo. Harry Maguire quase marcou com uma cabeçada, mas Schmeichel estava lá mais uma vez para empurrar a bola para a segurança.

A partir daí, as oportunidades de golo foram escassas e o nervosismo tomou conta da segunda parte, com o prolongamento a ser necessário para separar as equipas.

A pressão inglesa só se intensificou após o intervalo, continuando a bater na muralha vermelha de defensores. Kane teve um remate bem defendido, antes de Jack Grealish ter um remate que picou as palmas das mãos do guarda-redes.

Depois veio o momento decisivo, quando Sterling caiu sob pressão na área. O contacto foi mínimo, mas suficiente, segundo o árbitro.

Kane, normalmente tão seguro na hora de bater o pênalti, teve sua primeira tentativa defendida, mas levou um país ao delírio ao acertar o rebote.

"Inacreditável, mas que jogo, mérito da Dinamarca", disse Kane ao site da UEFA. "Fomos a fundo e chegámos lá quando era preciso. Reagimos muito bem. Estamos numa final em casa, que sensação".

Crédito Dinamarca

Para a Dinamarca, que venceu o Euro 92, este foi um torneio extraordinário.

A equipa, e a nação, ficaram abaladas quando o seu talismã Eriksen desmaiou em campo durante o jogo de abertura do grupo contra a Finlândia.

O poder, a força e a resiliência demonstrados pelos jogadores dinamarqueses durante a recuperação de Eriksen irão inevitavelmente definir este torneio e ambas as equipas prestaram homenagem ao jogador antes da semifinal.

O capitão da Inglaterra, Kane, presenteou a Dinamarca com uma camisa de Eriksen autografada por todos os jogadores antes do pontapé inicial, um gesto aplaudido por ambos os grupos de torcedores.

Em seguida, a equipa de Southgate tentou fazer história. O país sentia que precisava, quase esperava, uma vitória na quarta-feira, depois de tantos anos de desilusão, e finalmente conseguiu.

A Itália aguarda e é provável que apresente à Inglaterra o teste mais duro de sempre no Euro 2020.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra a Itália", disse Kane ao sítio da UEFA na Internet. "Fizemos um grande torneio até agora. Falta mais um jogo em casa e mal podemos esperar."

