A inflação no nível do atacado desacelerou mais uma vez durante o mês anterior.

O Índice de Custo para Produtores, que mede os ajustes de preço típicos experimentados por produtores e fabricantes, ficou em uma taxa de crescimento de 1,7% para o período de 12 meses até agosto. Isso representa uma queda em relação ao aumento de 2,1% observado em julho, de acordo com os dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics ontem.

Em uma escala mensal, houve um aumento de 0,2% no preço, uma taxa mais rápida do que a estagnação do mês passado.

Economistas previam um aumento mensal de 0,2% e um aumento anual de 1,8%, de acordo com as previsões da FactSet.

O PPI pode indicar tendências de inflação no nível de varejo no futuro próximo. Na quarta-feira, o Índice de Preços ao Consumidor caiu para sua taxa mais baixa desde fevereiro de 2021, mas indicou que algumas pressões inflacionárias, especialmente despesas com habitação, continuam em níveis elevados.

Este relatório está sendo atualizado.

A queda no Índice de Custo pode potencialmente impactar vários setores empresariais, afetando seu desempenho econômico geral. As empresas podem precisar adaptar suas estratégias para navegar por esse cenário econômico em mudança.

