A inflação ainda não foi derrotada. A subida dos preços está de novo a acelerar na Europa

A inflação anual na Alemanha e em França, as principais economias da União Europeia, subiu em dezembro, e os analistas esperam que os dados da zona euro, a apresentar na sexta-feira, confirmem a tendência. Se isso acontecer, será o primeiro aumento da inflação na região desde abril.

Este facto poderá atenuar o entusiasmo de alguns investidores quanto à possibilidade de o Banco Central Europeu (BCE) estar prestes a reduzir as taxas de juro.

Na Alemanha, a inflação dos preços no consumidor (IPC) situou-se em 3,8% em dezembro, contra 2,3% em novembro, de acordo com uma estimativa oficial divulgada na quinta-feira. Em França, o IPC anual subiu para 4,1% em dezembro, contra 3,9% no mês anterior, segundo dados preliminares.

Em ambos os casos, os preços da energia contribuíram para aumentar a taxa de inflação global.

Os economistas estavam à espera desta subida, em parte porque os governos têm vindo a anular os generosos subsídios introduzidos para apoiar as famílias durante a crise energética de 2022.

Desde o final de 2021, quando a inflação global começou a subir após o fim dos confinamentos pandémicos, os governos canalizaram centenas de milhares de milhões para subsídios que protegiam as famílias e as empresas dos enormes aumentos dos preços da energia. Esses aumentos foram, em grande parte, alimentados pela invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

O Governo alemão, por exemplo, pagou as facturas de gás e aquecimento das famílias em dezembro de 2022, reduzindo a inflação. Agora, esse subsídio único desapareceu e, embora os preços da energia tenham caído desde então, subiram em dezembro, quando comparados com os níveis artificialmente deprimidos de um ano antes.

O instituto de estatística francês afirmou na quinta-feira que o aumento da inflação em dezembro se deveu à "aceleração dos preços da energia e dos serviços ao longo de um ano".

A inflação subjacente está a melhorar

Mas Paul Donovan, economista-chefe da UBS Global Wealth Management, disse que espera que a inflação subjacente - que elimina os custos voláteis dos alimentos e da energia - nos 20 países que utilizam o euro continue a abrandar.

"A dinâmica da inflação continua a ser no sentido de um aumento mais lento dos preços", disse à CNN. "Não há qualquer indício de preços 'pegajosos' ou de uma inflação mais elevada a longo prazo em nenhum dos dados que estamos a ver neste momento - na Europa, no Reino Unido ou nos EUA".

"Os pormenores da inflação continuam a surpreender mais para o lado negativo do que para o lado positivo", acrescentou.

Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, disse à CNN que espera que a inflação subjacente anual na zona euro caia para 3,3% em dezembro, contra 3,6% em novembro, e que continue a cair a partir daí.

"A questão mais importante é o que acontece com a inflação de base e as pressões inflacionistas subjacentes", afirmou.

Os mercados estão a perder força

A aceleração da inflação global nas principais economias pode atenuar o entusiasmo dos investidores quanto à possibilidade de os bancos centrais reduzirem as taxas de juro já na primavera.

Esse entusiasmo conduziu a uma recuperação do mercado bolsista a partir do final de outubro, que levou o índice S&P 500 de Wall Street e o índice de referência europeu Stoxx 600 a subirem 15% e 11%, respetivamente.

As taxas de juro elevadas exercem normalmente pressão sobre as acções, uma vez que os investidores tendem a privilegiar as obrigações que oferecem rendimentos comparáveis e estáveis.

Mas as acções não conseguiram lançar-se até agora em 2024. O índice S&P 500 caiu 1,1% e o índice Stoxx 600 0,4%, desde a reabertura dos mercados em 2 de janeiro.

A escalada das tensões no Médio Oriente, produtor de petróleo, também suscitou preocupações quanto à trajetória dos preços da energia. O Brent, a referência mundial do petróleo, subiu mais de 3%, fechando a 78 dólares por barril na quarta-feira.

Na quarta-feira, as actas publicadas da reunião de política da Reserva Federal dos EUA de dezembro mostraram que os funcionários foram cautelosos em declarar a vitória sobre a inflação e o fim da sua campanha de quase dois anos de aumentos das taxas.

Embora a taxa de juro directora da Reserva Federal estivesse "provavelmente no seu pico ou perto dele", lê-se na ata, os responsáveis consideraram "apropriado que a política se mantenha numa posição restritiva durante algum tempo até que a inflação esteja claramente a descer de forma sustentável".

No mês passado, Isabel Schnabel, membro da comissão executiva do BCE, afirmou que a inflação poderia "voltar a subir temporariamente", em parte porque os subsídios governamentais à energia estavam a expirar. "Ainda temos algum caminho a percorrer", afirmou.

"Para o BCE, esta reaceleração da inflação reforça a posição de manter uma mão muito firme e não se apressar a tomar quaisquer decisões de corte de taxas", escreveu Carsten Brzeski, chefe global de pesquisa macroeconómica do ING, numa nota de quinta-feira, acrescentando que ainda espera que o banco central faça o seu primeiro corte de taxas em junho.

Fonte: edition.cnn.com