A Índia vence a África do Sul no jogo de teste mais curto de todos os tempos, numa vitória histórica

Na quinta-feira, a Índia acelerou este formato de críquete - e ainda mais - ao derrotar a África do Sul por sete postigos no jogo de Teste mais curto de sempre, precisando de menos de dois dias para garantir a vitória.

O jogo tornou-se o jogo mais curto decidido em termos de saldos lançados na história do críquete de teste.

Apenas 107 saldos foram lançados nos quatro turnos da partida realizada no Newlands Cricket Ground, na Cidade do Cabo, África do Sul.

Num primeiro dia de ação notável na quarta-feira, 23 postigos caíram quando a África do Sul foi eliminada por apenas 55 corridas antes de derrubar a Índia por 153. A Índia perdeu os seus últimos seis postigos por nenhuma corrida num colapso notável.

A África do Sul regressou então à crease para iniciar a sua segunda entrada e terminou o dia de abertura com 62-3.

O segundo dia, na quinta-feira, viu mais do mesmo, apesar do esforço valente de Aiden Markram, da Proteas, para conter o fluxo de postigos que caíam. Markram marcou um notável 106 em apenas 103 bolas, com a segunda maior pontuação da equipa a ser de apenas 12 corridas.

A África do Sul acabou por perder por 176, deixando a Índia com um modesto objetivo de 79 corridas para ganhar o jogo. A equipa visitante conseguiu atingir o seu objetivo em apenas 12 saldos, terminando com 80-3 e empatando a série em 1-1.

A partida de teste agora substituiu o jogo de 1932 entre Austrália e África do Sul como o teste mais curto de todos os tempos, de acordo com as estatísticas da ESPNCricinfo.

Fonte: edition.cnn.com