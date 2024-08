- A iminente chegada de morcegos, ratos e esquilos raivosos sinaliza uma destruição iminente.

Última volta, pessoal! A grande final do inaugural "Jungle Camp das Lendas" está chegando. No dia 14, a população do acampamento diminuiu em dois: foi a vez de Eric tropeçar, citando punição por ser "fiel a si mesmo" ("Sofri as consequências por ser o homem que sou"), e de Elena Miras, que se sentiu "enterrada" com a perspectiva de um desafio na selva, resultando em um ataque de pânico, lágrimas e, finalmente, a sentença que enterrou suas esperanças de vitória: "Sou uma estrela, tirem-me daqui."

Apesar da confusão e desarmonia, observadores atentos poderiam desvendar alguns detalhes interessantes no grupo, que poderiam ter entrado na seção "Conhecimento Inútil" da revista "Neon". Por exemplo, a visão de Sarah Knappik de um morcego dormindo no "Jungle Toilet" acionou seu alarme do fim do mundo: "Morcegos carregam todas as doenças da Terra e têm o potencial de exterminar a humanidade", ela alertou.

Tanto Elena Miras quanto Gigi Birofio lidaram com o morcego intruso corajosamente. Elena fez um rápido "kischi kischi!" e o morcego voou insatisfeito. "Ele disse, 'Sou um morcego, tirem-me daqui'", Sarah K. concluiu depois. Jan Böhmermann e Olli Schulz, considerem o morcego para seu podcast "Animais que fizeram sucesso."

O Eric Stehfest escolhido pelas vozes de Elena Miras e Danni Büchner tinha outras criaturas em mente enquanto refletia e lambia suas feridas. "Havia sempre medo de ratos no acampamento", disse o ator, olhando sombriamente através de lentes tingidas de Erich Honecker. "Não sou um rato. Não corro em esgotos", retrucou Danni Büchner. Ela também negou veementemente as acusações de Eric de eles terem um "estilo de vida luxuoso". Depois da morte de seu marido, ela não tinha "nada" e havia construído tudo de novo. Elena não queria ouvir nenhuma daquela "bobagem".

A partida de Eric parecia incomodá-lo, como ele demonstrou com seu "presente de despedida". Ele nomeou Elena e Georgina para se desentenderem. "Nos veremos novamente", ele disse ao se despedir, abraçando Miras. Gigi ficou impressionado com a estratégia de Eric, elogiando sua "tática de raposa". Ele prestou homenagem a Georgina de sua maneira única: "Ela sempre é subestimada, mas Georgina é como um esquilo raivoso."

Jungle Camp das Lendas: Gigi Birofio e suas excentricidades

Sobre Gigi: Kader Loth, uma pessoa "espiritualmente iluminada" renomada, previu que Gigi logo seria pai de quatro filhos ("Vejo crianças chorando chorando pelo Papai") e, infelizmente, experimentaria a ruína financeira ("Você ficará falido devido à sua incapacidade de lidar com dinheiro"). Gigi mudou de assunto, compartilhando detalhes de seus elaborados rituais de namoro ("Estudei isso!"): O mundo agora sabe que o gigolô do "Bumsformat" prefere se aconchegar, mas apenas após o sexo, pois "senão, tudo explodiria". Ele gosta de convidar primeiras datas para a sala de pulos, onde as emoções ficam altas. "Sou um romântico", admite o de 25 anos. Sarah K. se pergunta se ele tem luzinhas de corda no quarto.

Para Mola Adebisi, a personalidade desajeitada de Gigi é apenas uma atuação: "Gigi levou todos a acreditar que é um cara inofensivo e legal. Ele demonstrou um alto nível de inteligência emocional", diz o moderador ("Ainda estou em alta demanda") como especialista em psicologia. Sobre si mesmo, o de 51 anos só pode falar positivamente: "Não votaria, pois isso vai de acordo com minha natureza e valores cristãos", disse ao nominar. Isso levou à eliminação de Eric.

Mola também teve pensamentos sobre o ataque de pânico de Elena Miras: "Difícil - possível, mas difícil", disse pensativamente quando Georgina Fleur animadamente relatou que Elena tinha tremido em todo o corpo, citando medo.

Georgina agora tem chances promissoras de vencer a competição inteira. Nos últimos dias, ela fez uma jornada do herói, muitas vezes precisando conquistar o público: ela xingou como uma horda de cocheiros de fiacre em Viena um minuto e transformou-se em uma jogadora de equipe autêntica no outro, colecionando muitas estrelas e, em seguida, confortando sinceramente a Elena Miras em pânico. "Durma menos", ela aconselhou-a no caminho para a final. Para o público, porém, mais noites de sono remain - até que seja a hora.

Nota de transparência: Stern é parte da RTL Alemanha.

